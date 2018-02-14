2018-02-14

文／馮雅琪

小明的爺爺最近開始吃降血脂藥，常常抱怨「唉喲喂啊，我那ㄟ歸身軀痠痛！」去看醫師才發現原來是降血脂藥的副作用，吃降血脂藥需要注意什麼呢？降血脂藥該怎麼吃？

目前最常用的藥物是HMG-CoA還原酶抑制劑，可以抑制身體膽固醇的合成，網路傳說晚上是身體合成膽固醇的時間，晚上吃比較好，只能晚上吃嗎？其實得視藥物的特性，如Lipitor（立普妥）、Crestor（冠脂妥）藥效較長，1天只需服用1次，早上吃也可以。

服藥期間 忌喝葡萄柚汁

服藥期間須遵照醫師指示，不可隨便自行減量或停藥，應避免喝酒及葡萄柚汁，因為會增加副作用發生的機會；同時要注意藥物的交互作用，併用任何中西藥、保健食品都要記得告訴醫師。

◎降血脂藥需注意哪些副作用？

●全身肌肉痠痛、痠軟無力，嚴重可能還會併有發燒、虛弱的現象，但如果是因為運動、搬重物、施力不當等原因造成局部或單側的肌肉痠痛，就要再觀察，不一定是降血脂藥造成的！

●膚色變黃、眼白變黃、尿液顏色變深、上腹部不舒服、虛弱、厭食等可能是肝功能異常的警訊。

●尿量減少、排尿灼熱感、腰痠等泌尿道感染的症狀。

評估副作用 要定期回診

若出現上述症狀，務必告知你的醫師，讓醫師評估是否為藥物的副作用。並且要記得定期回診，醫師會監測肝功能指數及血脂控制的狀況。

◎紅麴一起吃，效果更好嗎？

據研究，紅麴有降血脂的效果是由於含有與降血脂藥相似的成分，所以如果已經在吃降血脂藥，再併用紅麴產品，就會增加藥物副作用發生的機會，因此服用紅麴產品前，應先徵詢醫師、藥師的專業意見。

◎治療高血脂，只要乖乖吃藥就好了嗎？

在乖乖吃藥的同時，務必持續配合生活型態調整，包含減重、戒菸、飲食控制、規律運動等，才能達到更好的治療效果，預防心血管疾病的發生。

（作者為彰化基督教醫院藥師）