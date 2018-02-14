孩子打電玩 適度練腦 過度傷腦

2018-02-14

文／柯俊銘

據媒體報導，世界衛生組織要把「電玩失調症」納入即將公布的「國際疾病分類」修訂版（ICD-11）中。由於該分類係定義健康狀況與疾病的國際標準，廣為醫事人員所採用，我國政府預計也會跟進。

所謂「電玩失調症」是持續或重複發生的電玩行為模式，當事者對打電玩的頻率及時間等控制能力減弱，即使已出現負面結果，卻依然執迷不悟，導致社會職業功能受損。

其實打電玩成癮並非新鮮事，無論國內、外都有大量案例出現，甚至偶有玩過頭猝逝和被勸阻而選擇輕生的新聞。或許如此，現今許多家長視打電玩為毒蛇猛獸，害怕孩子接觸後會沉迷，對於該娛樂活動抱持排斥的態度。

值得注意的是，一份不久前發表在國外期刊《人類神經科學前沿》的報告指出，打電玩有如雙面刃，太投入確實會傷腦，引發依賴的問題，但節制的話可以訓練認知功能，有助強化腦力。

該研究由西班牙加泰隆尼亞開放大學的神經心理學家馬克．帕勞斯（Marc Palaus）博士所主持，他和美國麻州總醫院的學者合作，回顧百餘篇近年來的文獻，透過整合分析的方式，試圖了解打電玩對大腦帶來的影響為何。

資料顯示，長期且適度打電玩能改變負責注意力和視覺空間能力的大腦區域，促使運作起來更有效率。然而，過度打電玩易造成大腦酬賞系統的失常，提高成癮風險。有研究就發現，打電玩成癮者碰到電玩的聲光刺激，腦部和毒癮有關的區域會立即被活化。

與其禁止 不如引導合理使用

有鑑於此，與其禁止孩子打電玩，不如引導合理使用，自然能遠離上癮。至於該怎麼做呢？專家建議如下：

◎以身作則：自己先做好模範，避免孩子有樣學樣。

◎給予衛教：建立正確概念，使明白適可而止的重要。

◎限制時間：事先講好或安裝定時裝置，時間到就停止。

◎劃定禁區：只能在客廳等公共區域操作，不准在臥室玩。

◎安排活動：協助孩子發展多元興趣，培養打電玩以外的嗜好。

（作者為公職臨床心理師）