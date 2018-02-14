高球廠假買賣 掩護非法處理廢溶劑

2018-02-14

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林地檢署偵破高爾夫球廢溶劑污染案！國內知名宇榮高爾夫球製造廠，涉嫌開立假發票，以「假買賣」方式，將廢棄高爾夫球交由不具處理資格的台將興業公司，溶解成被列為有害事業廢棄物的廢有機溶劑，共查扣約十五．五公噸，違反廢棄物清理法及商業會計法等。檢方訊後將宇榮財務長、營運長及台將負責人，分別以五萬元至六十五萬元交保。

雲林查扣十五．五公噸

雲林地檢署檢察官吳文城接獲民眾檢舉報案，經過半年調查，前天指揮調查局雲林縣調查站、保安警察第七總隊、雲林縣警察局斗六分局結合環保署、雲林縣環保局、苗栗縣環保局聯合稽查。

檢警調兵分多路分別在雲林縣、彰化縣、台中市及苗栗縣等地，查獲宇榮公司委託台將興業處理的廢有機溶劑，並帶回宇榮公司林姓營運長、蔡姓財務長、廠長、黃姓採購人員等六人及台將興業公司陳姓負責人夫婦。

宇榮財務長等人交保

檢方發現，台將未領有甲級廢棄物處理許可證，竟自二○一五年至二○一七年間，陸續收受來自宇榮已無市場經濟價值的廢棄高爾夫球，再將其溶解成廢有機溶劑。

複訊後涉案人均坦承不法，檢方諭令交保候傳並限制住居，其中林姓營運長五十萬元、蔡姓財務長六十五萬元、黃姓採購五萬元、台將陳姓負責人六十萬元，其餘請回。