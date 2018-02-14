檢舉交通違規 將不得匿名

2018-02-14

交部修正細則 檢舉人應具名、提供身分證字號 必要時到案說明

〔記者鄭瑋奇、許倬勛、王捷／綜合報導〕交通違規檢舉案件逐年增加，但許多檢舉人擔心惹麻煩，不是匿名舉發，就是提供資料不全，造成執法機關查證困難。交通部昨日預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，增訂檢舉人須具名並提供身分證字號，必要時到案說明；匿名檢舉即便事實明確，應不予舉發，最快四月底實施。這項修正引起學者及民眾反對，認為檢舉案有違規事實就該處分，而非回過頭來找檢舉人麻煩。

檢舉魔人掀民怨 警方不勝其擾

根據統計，去年民眾檢舉件數達一百六十九萬件，佔所有違規件數十六％，當中又以檢舉違規停車最多，佔檢舉案件六十％。警方指有許多檢舉魔人、挾怨報復、誤認有獎金的民眾一直檢舉，甚至同一個違規停車案件就傳三十次檢舉，不勝其擾，也無足夠人力處理。

這次修正處理細則第二十條，增訂檢舉人應提供身分證字號，必要時可查證。在法院審理時，涉及證據調查，可請檢舉人到場說明。另也修訂第二十條第三項，明訂只能檢舉七天內發生的違規案件。

匿名檢舉事證明確 主管機關不受理

另外，目前處理細則第二十三條中有規定，匿名檢舉或不能確認檢舉人身分，公路主管或警察機關應不予舉發；但後面有但書指出，檢舉事實具體明確者，不在此限。修正案將但書刪除，並增訂經通知檢舉人七日內補資料或到案說明時，屆期未到案說明或未補資料者，不予舉發。

警政署交通組科長蔡宗益表示，檢舉違規停車多是停車空間及規劃問題，即便趕走一批違規車輛，馬上就會有下一批，沒辦法解決問題，只會增加民怨。基層員警表示，目前多數檢舉案件都是匿名，不乏惡意或不實檢舉，浪費警力。

學者指現制可補警力不足 無須修正

但中華大學運管系副教授林祥生認為，警方人力不足，有民眾幫忙檢舉，有何不好？只要檢舉人提供足夠證據，警方應可依法開單。一旦實名制且需出面，檢舉人顧慮多，嚇阻違規效果可能大減。

中央警察大學交通學系教授蔡中志也表示，現在檢舉方式已經很好，且網路檢舉也會要求填寫基本資料，未必要修正。

民眾擔心遭報復 也不想跑法院作證

不願具名的檢舉達人說，城市的發展應由全民監督，檢舉人是分擔警方維護交通的工作，會匿名檢舉，是因為擔心個資外流遭到報復。民眾賴小姐就表示，實施實名制會擔心檢舉後遭報復，也不想為了檢舉交通違規，跑去警局或是法院作證。