觀光局投入5550萬 重振花蓮觀光

2018-02-13

〔記者蕭玗欣、陳宜加、陳梅英／台北報導〕花蓮強震嚇跑觀光客，觀光局證實，強震前花蓮地區農曆春節訂房近九成，震後掉到剩兩成，有業者評估這一震恐損失八十億元觀光財。觀光局長周永暉昨公布花蓮觀光紓困方案，預計投入五千五百五十萬元提供觀光企業融資、旅遊團補助等，預估可為花蓮創造約五億元觀光效益。該案昨已報交通部核定，最快農曆年後上路。

預估可創造五億元觀光效益

國發會前日召集相關單位在花蓮召開重建專案小組會議，決定花蓮觀光紓困方案，包括二月到七月將投入一千萬推動國人國內旅遊、五百萬辦理旅宿優惠活動；三到七月砸下兩百萬加強台鐵及台灣觀巴在花蓮地區行銷宣傳。

二月到十二月還將提供三千萬給旅遊企業融資、六百萬協助觀光遊樂業重建；四月到十二月投入兩百五十萬在花蓮辦理台灣樂園節海洋親水活動，另再利用現有經費加強日韓、中國、港澳及新南向國家廣告宣傳。

周永暉說，旅行社補助屬於救急方案，最快農曆年後上路，其他紓困方案預計三月實施。此外，也會藉由今年台灣燈會活動，邀請國際媒體到花蓮踩線。

台鐵局則表示，將配合旅行社組團前往花蓮旅遊，將放寬訂票時間，兩個月以前便能訂車票。

業者發起「一人一宿愛花蓮」

但中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，支持花蓮觀光經濟振興的力道應該「加大加深」，除提高補助金額，降低整團人數門檻外，也應該增加台鐵花東運量。

為挽救農曆春節住房，花蓮觀光業者也在網路上傳正面宣傳影片，並發起「一人一宿愛花蓮」行動，有業者推出北花來回機票住五星級酒店每人一千八百元起的優惠專案，限額一萬名，籲外界以行動支持花蓮。

國發會主委、也是行政院花蓮震災救助及重建專案小組召集人陳美伶昨重申，「救災的程序與標準，規格都跟台南一樣」，請縣長傅崐萁不用擔心。除行政院下有災害準備金、二備金、統籌分配款之外，還有花東基金可以幫忙，經費不夠才去請公款，公款不能用的才用善款。中央一定會跟地方合作無間地協助所有災民重建。

重建小組預計在農曆年後（二十三日）召開第四次會議，將請花蓮縣政府就其損失狀況及需要中央協助事項提出報告討論，重建小組至少會維持一年。