朱哲民、王明忠坐鎮雲翠 守護896弟兄安全／感謝全台16縣市、10民間團隊消防及救災人員相挺

2018-02-12

〔記者簡惠茹／花蓮報導〕「這是一個很難、很難的抉擇！」昨天上午十點卅六分，雲翠大樓響起一長聲、一短聲的鳴笛聲，總指揮官朱哲民下令「撤出」，他說，這是整個救災過程中最難做的決定，不能由人員親手把罹難者帶出來，只能選擇拆除，非常遺憾；但是餘震不斷，建物安全堪慮，還是要顧及所有人員的安全。

花蓮強震發生後，大樓前後方第一時間坐鎮指揮的分別是總指揮官朱哲民、後方則是花蓮消防局救災救護第二大隊長王明忠，後續則共有六名指揮官輪班上陣。指揮官們身上背負著現場八百九十六條弟兄的生命，最後成功顧全所有人的安全，昨天完成救災任務。

卅五歲的朱哲民擔任消防員以來，第一次在花蓮遇到這麼大的震災，原本休假的他，馬上停休趕回隊上，然後出發到現場調度人員和機具器材。他說，總指揮官必須顧及受困民眾及救災人員的安全，建物的結構安全也不能忽略，三方面都要一一照顧到。

王明忠震災第一天，超過卅小時沒闔眼，因為才剛完成當天的工作，結果突然地震襲來，他接到老婆電話，說家裡窗戶都破掉了，這才意會到地震有多大。明明住家離雲翠大樓不到一公里，可是還來不及回家，他隨即通知壽豐與鳳林的消防和義消弟兄集結，趕往災害現場指揮調度。

王明忠穿著全身紅色的消防衣，在救災期間穿梭在雲翠大樓後方指揮，他說，明知道非常危險，還是要下指令給弟兄進去搶救，可是餘震卻不斷發生，抉擇困難，幸好現場有結構技師團隊，透過專業的建議，不但讓他安心一些，也讓搜救弟兄進去不會有後顧之憂。

兩人昨天都不約而同感謝全台消防弟兄和救災人員的義氣相挺。全台有十六個縣市、十個民間團隊，共八百九十六人集結到花蓮救災，桃園、台北和國搜隊更是從頭待到最後一刻。朱哲民說，感謝各縣市單位都給予了很大的幫助，王明忠也謝謝大家義不容辭前來協助。