不搖了？餘震變少變小

2018-02-10

〔記者楊綿傑、吳柏軒／台北報導〕花蓮強震造成嚴重災情後，連日餘震不斷人心惶惶，根據中央氣象局統計，截至昨晚十一時為止，餘震多達二六八個，其中有感地震卅五個，但氣象局表示，目前餘震次數已經趨緩，規模也逐漸變小，不過仍提醒民眾不應掉以輕心。

仍不可掉以輕心

根據氣象局資料分析，六日深夜花蓮地震發生後，隔天（七日）陸續發生有感餘震廿五次，規模五以上有兩次，最大規模為五．七；前天（八日）有感餘震則有八次，規模最大為四．八；至於昨日有感餘震僅有一次，規模為四．六。

地震測報中心代理主任陳國昌說，整體來說，餘震次數及頻率都已遞減，甚至出現連續數小時沒有餘震發生的狀況，他認為這個系列的地震從四日起算，慢慢會變成兩、三天才有一次餘震。但他仍提醒，民眾對於地震還是不可掉以輕心。

台灣大學地質系系主任吳逸民指出，這次地震先在花蓮北邊外海有規模五．八地震，引發六日的六．○強震，而震央附近的米崙斷層為南北走向，斷層面比較垂直，錯動時便從北往南破裂，能量衝擊直往花蓮市區，導致重大災害。

吳逸民還說，斷層從北往南裂時，產生「都卜勒效應」，地震波隨之加劇，如同一輛救護車鳴笛朝人行駛，越靠近聲音越大一般，地震發生後震裂衝向花蓮市區，致地殼變形及當地高強度震動，反之宜蘭方向的震動就比較小。

群震罕見 較難預測

吳逸民解釋，若斷層多、構造複雜，導致多次地震發生的規模與次數都差不多，觀測起來像是一整群，則可歸類為群震，較難預警，且花蓮這次這麼大的群震也很少見，目前仍有部分餘震，但昨經半天觀測，地震活動相對減少，有利救災，但是否還會引發其他地震，則很難說。