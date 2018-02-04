0206南台地震將滿兩週年》震災痛失2子...夫妻生回孩子拾笑顏

2018-02-04

〔記者洪瑞琴／台南報導〕○二○六南台震災將滿兩週年，連晃汶及陳淑怡夫婦在震災中失去二個摯愛孩子，接受人工受孕努力把孩子生回來，昨日帶著滿周歲可愛小女兒參加紅十字會一場捐贈典禮，見證各界愛心讓他們重新站起來，小女娃嘟嘴超萌模樣，有著「地震寶寶」出生的心酸與溫馨。

連家原本一家四口和樂地住在維冠金龍大樓，可是地震災變、天倫夢碎，夫妻倆從灰礫堆中被救出，十五歲與十歲的一對寶貝兒子卻命喪魂斷。原本已結紮的陳淑怡決定進行人工受孕，懷孕期間吃足苦頭，不僅熬過妊娠毒血症、猛爆性肝炎等危險期，還歷經三次洗腎，不放棄希望，終於在二○一六年底生下小女兒。

走過震災傷淚，新出世的可愛小女兒，讓他們重拾笑容。不過，陳淑怡也說，之前二個孩子都大了可以自主，如今重當「新手媽媽」，照顧小寶寶有些吃力，目前兼做網拍工作，以便兼顧家庭生活，等生活較穩定了，先生將會考慮創業。

「地震寶寶」取名連彥淇，陳淑怡表示，其實之前懷第二胎就希望生個小女孩，早已想好「彥淇」這個名字，結果生下男孩，名字用不上。如今命運造化，一番波折生下女兒也算是圓夢。

困55小時 李宗典「斷腿重生」

另一位出席的李宗典，他是受困在瓦礫堆中五十五小時才獲救，左膝以下截肢，失去家人及女友，「斷腿重生」並靠著宗教力量撐過來，走過生死交關，更體會珍惜生命，而且更加有悲憫之心，「路中見到小動物屍體會清理，或是菜市場撿拾菜餘餵小動物」。

李宗典說，生活上盡力自主不麻煩別人，上街買便當或勤到戶外澆花、掃地等，經常動動當作復健，以行動告訴周遭受挫的人，「我做得到，你也可以！」

堆滿燦爛笑容的他也不諱言，鼓勵大眾樂觀面對人生的背後，畢竟喚不回失去的腳，只能「假笑」，而且以前職務能夠上上下下從事廣告拍攝，現在少了條腿，想做一些事情，仍得克服現實障礙。