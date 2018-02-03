糖友遠離「糖胖症 」 從減重做起

2018-02-03

文／陳煌其

「糖胖症」顧名思義就是體位過重或肥胖（BMI〉24）的糖尿病患。

現代社會飲食習慣偏向精緻、高糖、高油等，導致肥胖人口上升，糖尿病人口逐漸增加，發病年齡也逐漸下降。

大多數民眾會認為吃太多甜食容易得到糖尿病，甚至在門診諮詢時，常聽到剛發現有糖尿病的患者認為是因為那陣子吃太多的水果、飲料或甜食才會得到糖尿病的，但其實不然。或許吃太甜與糖尿病有關，但糖尿病的發生跟吃太多甜食背後的結果有更大的關係。

簡單來說，攝取過多水果、含糖飲料、甜食等，熱量會增加，身體就會將多餘的熱量轉換成油脂儲存起來，漸漸地就會導致肥胖，最後會出現許多慢性病，糖尿病就是其中之一。

研究指出，肥胖會造成胰島素阻抗，也就是身體不能有效利用胰島素。當身體無法正常降血糖，胰臟就會製造更多胰島素出來，在這樣的惡性循環下，胰臟功能就會開始出現問題。

美國糖尿病協會（ADA）建議糖尿病肥胖患者，減輕〉7%現有體重可幫助改善血糖代謝。主要以飲食、運動、行為治療等治療肥胖及控制血糖。

減7%體重 改善血糖代謝

飲食上限制熱量的攝取，每天減少500-750大卡，或女生每天控制在1200-1500大卡，男生每天控制在1500-1800大卡；三大營養素（醣類、脂質、蛋白質等）則依照每人需求不同而調整。

飲食控制 每週運動5小時

透過飲食搭配加強運動時間（每週200-300分鐘）。建議BMI大於30以上的年輕糖尿病患者，至設有減重門診的醫療院所，接受積極的減重控制，除改善血糖代謝外，也能減少併發症的發生。

如果自己或身邊的親朋好友體位屬於體重過重或肥胖，並出現「3多1少」症狀（吃多、喝多、尿多、體重減少），建議儘快去診所或醫院檢查血糖是否異常。若想要飲食控制可至營養門診諮詢。

（作者為嘉義基督教醫院營養師）