法研究：孕婦吃止痛藥 恐影響肚內女寶寶生育能力

2018-02-03 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕法國國立衛生與醫學研究院（National Institute of Health and Medical Research）最新研究認為，孕婦懷孕6個月內若服用2天至7天的布洛芬（Ibuprofen，止痛藥），會影響女胎兒子宮內卵泡發育，且傷害無法復原。

根據《每日郵報》報導，參與研究的瑟佛倫（Severine Mazaud-Guittot）博士指出，「早期妊娠的婦女若服用2天至7天止痛藥，女胎兒卵巢中的卵子數量明顯減少，且無法從損傷中恢復」，有別於男生性成熟後睪丸開始製造精子，女生的卵母細胞是在母親體內就生產完成，待青春期開始成熟每月排出體外。

瑟佛倫博士提到，「這顯示長期服用止痛藥，會在女孩出生後影響她的生育能力」；對此，英國國民保健署也引述愛丁堡和哥本哈根大學的研究建議，婦女應在懷孕頭30週避免使用止痛藥；英國非處方藥生產商協會（British Association）執行長約翰．史密斯（John Smith）說，「除非醫師囑咐，否則孕婦不宜服用止痛藥。」

牛津醫學期刊《人類生殖》（Human Reproduction）編輯漢斯（Hans Evers）認為，該研究已知會減少女胎兒卵母細胞數量，且猜測會影響其生育功能，有必要進一步追蹤卵母細胞的減少，是否會在其出生30年後，產生生育障礙。