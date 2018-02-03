健康》定時吃三餐、跑馬拉松身體好？ 醫學博士打臉

日本醫學博士岡本裕指出，與其專注於定時吃三餐卻吃入太高的熱量，不如注重質量。（彭博）

2018-02-03 00:03

〔即時新聞／綜合報導〕現代人越來越忙碌，也因此更加注重自身健康，努力維持定時吃三餐，找時間去參加馬拉松等等，但這些真的都是對的嗎？日本醫學博士打破一般民眾對上述的錯誤認知，並整理出幾個正確的生活習慣，讓民眾更能以正確的方式維持健康。

《実はまちがっていた健康の「常識」》（暫譯：錯誤的健康常識）作者岡本裕博士，提出幾點大眾都有的健康迷思，例如，許多人會認為「植物性的東西對身體都是好的」，但岡本裕指出，這是一個「危險的概念」，因為玉米油、大豆油、葵花油等攝取過多，一樣會有心臟病的風險。此外，每種植物都有其特殊營養素，單一食用過多對身體都會有不好的影響。

針對「一定要定時吃三餐才健康？ 」的想法，岡本裕則說，以前人的三餐卡路里攝取較少，現代人的飲食越來越精緻化，同樣吃三餐，卻吃進更多熱量，導致許多肥胖、文明病。與其專注於吃三餐，不如注重質量，適當的空腹還能促使交感神經活絡。

談到「馬拉松運動」，岡本裕表示，激烈的跑步會給身體緊張感，時速6公里這種輕微的慢跑對身體是好事，而最佳的運動當屬健走。

至於「壓力越少越好」這一項說法，岡本裕也說明，其實壓力並沒有好壞之分，不可能有完全沒壓力的時候，與其煩惱如何消除壓力，不如學會隨著壓力成長。

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