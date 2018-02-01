醫訊》過年不能吃藥？ 醫師這麼說...

2018-02-01 13:30

〔記者湯世名／彰化報導〕過年到底能不能吃藥？農曆春節將屆，最近有民眾向門診醫師求助詢問，「過年吃藥會不會犯忌諱？」讓醫師哭笑不得，彰濱秀傳醫院副院長譚台笙強調，「心裡過年就好，嘴巴千萬不能也跟著過年！」慢性病患者應按時服藥，不要因「過年不吃藥」的錯誤觀念而導致疾病發作，那可就得不償失了。

彰化秀傳醫院、彰濱秀傳醫院今天聯合舉辦「十犬十美過好年」春聯揮毫活動，提供免費春聯、版畫讓民眾索取，象徵除舊布新好彩頭，大家一起歡喜迎新春，參與的書法家風格皆獨樹一幟，字體或行雲流水、或氣勢磅礡，將書法藝術發揮得淋漓盡致，讓醫院頓時化身為藝文殿堂，現場還有春聯佳句供民眾選擇，更吸引了許多社區民眾前往邀請老師書寫佳詞美句。

彰化秀傳醫院由書法家王柏勳、陳月華等人揮毫寫春聯；彰濱秀傳醫院則與鹿港文教基金會合作，揮毫書法家有吳肇昌、陳岸、許文共、許崑杉等，版畫家溫文卿也現場拓印版畫年畫，民眾也可以自己拓印，體驗傳統年味的氛圍。

有鑑於往年農曆春節前夕，總會有銀髮族存有「大年初一吃藥，往後1年身體都會不好，還會常吃藥」的忌諱，加上最近有銀髮族向門診醫師詢問農曆春節是否不能吃藥？以及「是否只要避開大年初一，農曆年間其他時間都可以吃藥？」彰濱秀傳醫院副院長譚台笙對此指出，過年期間除了出外開車要注意交通安全，慢性病患者如高血壓、氣喘、糖尿病或心臟病等，都應按時服藥，「過年不吃藥」是錯誤的觀念。

彰濱副總裁葉永祥也一樣強調，在過年期間，心裡過年就好了，嘴巴不要跟著過年，以免飲食過量或暴飲暴食造成腸胃道的疾病，更要注意食物的新鮮，一切仍以身體健康為首要。