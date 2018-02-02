便血勿輕忽 別把直腸癌當痔瘡

2018-02-02

圖‧文／曾文科

62歲簡先生（化名）斷斷續續解便出血長達半年以上，因為有高血壓且合併4年前血栓性中風的慢性病史，所以一直在醫院的神經內科追蹤治療，並且持續使用低劑量的阿斯匹靈作為抗血栓治療。

因為沒有任何肛門或腹部不舒服，他想到年輕時，也曾就醫，但那時僅說是內痔出血，也就不以為意，自己在藥局買藥治療。

一直到最近2、3個月，原來肛門突出的小肉塊有變大，而且有解便疼痛情形，他認為應該是痔瘡變嚴重了，所以到神經內科回診時，告訴神經科醫師，也拿了痔瘡藥膏回去塗抹，但是情況卻不見改善，所以再次回診時，被轉介到直肛科門診接受進一步診治。

在門診檢查時，簡先生提到最近每次解便後，不但肛門疼痛異常，且出血情形也比以前嚴重。

醫師為他做肛門檢查時發現，的確發現肛門周邊突出物，且在碰觸時呈現堅硬且引發疼痛，第一眼所見與一般痔瘡極為相似，但在指診時發現，此一突出物不僅觸感堅硬，且從肛門周邊經肛門管徑延伸到直腸，為一潰瘍性腫瘤，大小約4公分，且與肛門括約肌浸潤連結在一起。

醫師初步檢查就高度懷疑是低位直腸惡性腫瘤並肛門侵犯。進一步大腸鏡與電腦斷層檢查（如圖）確認為第4期直腸癌合併局部淋巴腺轉移與遠端肝臟轉移。

簡先生先接受前導放射線與化學治療後，接受微創直腸肛門切除與肝腫瘤切除手術，目前持續門診追蹤與後續治療。

大便出血是一種常見的症狀，發生這樣問題，及早尋求專科醫師診治是很重要的觀念。

此外，過去曾被診斷有痔瘡並不代表未來大便出血仍是痔瘡的問題，一有問題，盡早治療很重要。

（作者為基隆長庚醫院大腸直腸外科醫師）