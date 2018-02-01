陰道掉出軟組職 竟是膀胱脫垂

2018-02-01

記者王駿杰／新竹報導

一名60多歲婦人多年來下腹一直隱約有下墜感，近半年越來越嚴重，上廁所時，甚至會有一顆軟軟的東西掉出陰道，有時還有血絲狀陰道出血與膀胱脹尿不適感，直到就醫，才發現是第三度骨盆腔器官脫垂，凸出來軟軟的球狀物是膀胱，因膀胱長期脫垂壓迫，造成阻塞性解尿困難，最後接受「經陰道骨盆底重建手術合併人工網膜置入」手術，才成功改善症狀。

新竹馬偕紀念醫院婦產科醫師王萱指出，台灣約30-50%女性有骨盆腔器官脫垂或尿失禁的困擾，儘管發生率高，但就醫者卻不到兩成，多數女性常羞於啟齒，或以為是生產和老化就一定會出現這種自然現象。

王萱表示，第三度骨盆腔器官脫垂指的是膀胱、子宮及直腸合併脫垂，治療上應用「經陰道骨盆底重建手術」透過自然孔洞（陰道）置入人工網膜後懸吊於薦骨坐骨棘韌帶，並縫合在陰道前後內壁上，網膜會像升旗一樣，把脫垂的器官托上去及復位，人體組織細胞也會漸漸長入網膜間隙，形成強而有力的支撐結構。

王萱表示，這名婦人經陰道術式沒有腹部傷口、復原較快，術後當天即可進食，隔天下床，1週後經過膀胱訓練，便能康復返家。

王萱說，骨盆腔器官脫垂依嚴重度可略分為感覺陰道內有沉重感及好像有東西要掉下來（輕度脫垂）；陰道下部可摸到一顆圓圓的球狀物（中度脫垂）；或器官已呈現完全脫垂於體外的狀態（重度脫垂）。

預防之道包括：女性應注意維持適當體重，避免肥胖而加重骨盆腔負荷；少提重物或搬運貨物，以減少腹壓造成骨盆腔鬆弛下垂；養成正常排尿習慣，少憋尿，以免加重膀胱負擔等。