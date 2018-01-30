生病失聰 創新手法助重回有聲世界

2018-01-30

記者林惠琴／台北報導

41歲的黃先生，高中時期罹患少見的嗜伊紅性慢性中耳炎合併乳突炎及珍珠瘤，反覆發炎造成聽力大幅度下降，必須仰賴助聽器，大約6年前病情更是急轉直下，雙耳聽力幾乎完全喪失，所幸經台北榮總醫療團隊創新結合手術與人工電子耳療程，讓他成功重回有聲世界。

嗜伊紅性慢性中耳炎作怪

台北榮總耳鼻喉頭頸醫學部耳科醫師王懋哲表示，嗜伊紅性慢性中耳炎合併乳突炎及珍珠瘤，是臨床上非常棘手的慢性中耳炎，與身體某種過敏反應有關，症狀為高黏稠性耳漏、中耳及乳突腔長滿肉芽組織，且通常伴有鼻息肉與哮喘病史。

王懋哲指出，情況嚴重的患者需要接受類固醇治療，但因中耳及乳突內高黏滯性的分泌物與肉芽叢生，容易合併細菌感染，也必須輔以抗生素治療。一旦感染（例如多重抗藥性金黃色葡萄球菌等抗藥性較強的細菌），病況會好好壞壞，可能多次手術仍難以根除病灶。

王懋哲解釋，反覆發炎不只會破壞耳膜、中耳聽小骨鏈的結構，導致聽力傳導變差，細菌毒素也會破壞內耳聽覺與平衡器官。

王懋哲強調，黃先生因為此症造成耳朵持續流膿，若在這種狀況植入人工電子耳，有引發腦膜炎的風險，恐危及生命，加上患者過去已接受多次耳朵手術，中耳結構已改變，萬一未處置妥當，可能導致人工電子耳的電極外漏，將無法達成應有效果。

台北榮總耳鼻喉頭頸醫學部主任蕭安穗表示，醫療團隊經討論後，規劃兩階段創新手法治療，第一階段先利用手術將中耳與乳突腔長久發炎的黏膜、肉芽組織徹底切除，使其變成非流膿耳，半年後再執行第二階段、安排植入人工電子耳，由於恢復順利，黃先生在失聰2年半、失業3年後再次聽到聲音。

先手術再植入人工電子耳

黃先生說，在脫離只能用文字溝通的日子、重新聽得見以後，成功在中央大學找到一份工作，甚至考取該校電機研究所博士班，希望投入改善人工電子耳限制的研發技術，讓更多人自己一樣的人，都能夠聽見聲音。

王懋哲建議，普通慢性中耳炎經手術聽力多半可部分或全部恢復，但若患者年紀較長已有老年性聽損，或是先前發炎太久導致內耳聽覺功能減損，手術輔助恢復聽力有限，可考慮配戴助聽器，雙耳嚴重聽力損失且助聽器使用效果不佳，則可進一步考慮人工電子耳。