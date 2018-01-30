莫名全身痠痛 可能是腦功能障礙

2018-01-30

記者詹士弘／雲林報導

莫名的全身痠痛可能不是「無病呻吟」，可能是中腦功能出現障礙。

48歲的林女士5年多來全身肌肉痠痛，睡不飽又查不出病因，有朋友懷疑她「無病呻吟」、有「公主病」，她甚至懷疑自己是不是有精神病，但這種原因不明的全身痠痛就醫後卻發現，竟是腦功能障礙─纖維肌痛症。

林女士出現的症狀有全身多處肌肉痠痛，一開始是在雙側肩頸，後來延伸到俗稱「膏肓」的肩胛骨內側，後擴及大腿、小腿等多處肌肉，飽受折磨；另讓她更感無力的是永遠睡不飽、難以消除的疲憊感，讓她悶悶不樂、無法專注做事、記憶力差、生活品質低落。

林女士曾接受抽血及影像檢查，但都找不出病因，到精神科求診時還擔心醫師會認為她的痛是假的，是想像出來的，是精神病。

成大斗六分院精神科醫師黃智群表示，原因不明的全身痠痛屬於一種腦部功能的障礙，當腦部出現如「神經致敏化」、神經性發炎，或神經傳導物質失調等現象時，可能產生以慢性疼痛為主，伴隨有疲憊、睡眠或認知障礙的症候群，醫學上稱為「纖維肌痛症」。

黃智群表示，大多數的病人會在歷經數年的煎熬後，才被正確診斷與治療。「纖維肌痛症」會被延遲診斷與治療，一方面是因為目前並無抽血或影像檢查可以早期確診此病，另一方面則是人們對此病症的不了解，常被貼上「公主病」的標籤，而讓病人隱忍多時，甚至諱疾忌醫。

黃智群說，纖維肌痛症的盛行率約占總人口的2%至6%，相當於恐慌症或廣泛性焦慮症的盛行率。此症好發於20至50歲，對正值人生黃金歲月的病人造成莫大損失，尤其常見於女性。已有諸多名人被診斷出此病，例如女神卡卡（Lady Gaga）、摩根佛里曼（Morgan Freeman）等。

纖維肌痛症與許多慢性病一樣，還沒有根治方法。黃智群指出，正確吃藥可減輕3-5成的疼痛，加上運動、伸展、作息調整及放鬆訓練，整體病情會獲得顯著的改善。