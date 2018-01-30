腦溢血路倒 急送醫救一命

2018-01-30

記者陳鳳麗／南投報導

強烈冷氣團才報到，南投縣草屯鎮28日晚間，就有中年吊車司機腦溢血路倒被送醫開刀救回一命。醫師提醒，胸悶、喘不過氣、單邊手腳無力、暈眩，可能是中風和心肌梗塞微兆，就要火速送醫，以免錯過急救黃金時間。

58歲王姓吊車司機前日在草屯鎮雙冬橋國道6號高架橋下工作，28日晚間被民眾發現倒在吊車旁而報警，草屯警方到場後原本以為是喝醉路倒，但王男身上並無酒味，員警判斷是身體的問題，急叩雙冬消防分隊救護車，將王男送草屯鎮佑民醫院急救。

王姓吊車司機經檢查發現是腦溢血，醫師緊急開刀為他取出腦中的血塊，保住一命，目前仍在加護病房觀察中。

佑民醫院急診室主任王斯弘表示，氣溫急劇變化對腦血管和心血管的影響大，若有動脈硬化、三高等慢性病史者，就容易引發腦中風或心肌梗塞。

王斯弘也說，腦中風和心肌梗塞發作的病患年齡層有往下降的趨勢，上一波寒流就有多人是50到60歲的年齡層，而近年來也有40歲即發生的，三高等慢性病患者和銀髮族是高危險群，但近來也有人先前並無這類病史，因此天氣驟冷時，成年人都要特別注意。

天冷要做好保暖

「天冷就要做好保暖工作！」王斯弘建議，不管是否為慢性病患者，氣溫陡降時，就是要做好全身保暖，從頭到腳均保持暖和，而清晨若非必要不要外出。

出現頭痛暈昡、嘔心想吐、手腳單邊無力或發麻、胸悶、胸痛、冒冷汗等任何一種症狀就要趕緊就醫，因為這些症狀是腦中風或心肌梗塞的徵兆，愈快就醫愈能掌握黃金救治時機。