迎戰春節疏運 祭8項新措施

2018-01-30

東部普悠瑪、太魯閣號首賣站票 每日增逾6千人次運量

〔記者陳宜加／台北報導〕春節將至，連假期間為二月十五日至二十日、共計六天，國人返鄉、出遊需求大增，預估國道南下最尖峰將落於初二、北上則是初四。連假期間，國道從凌晨零時至五時全線免收費；台鐵則首推東部普悠瑪、太魯閣號站票，每日可增加六千多人次的疏運量。

連假0到5時國道免收費

交通部政次王國材表示，初二國道交通量預估為平常的一．八倍、初四一．九倍，春節期間壅塞難免。西部國道二月十八、十九日北上實施高乘載管制；國五則於十六、十七日南下、十八日到二十日北上實施高乘載；另外，連假期間，國道零時至五時全線暫停收費。

交通部今年首度整合陸海空運輸，昨提出「發發專案」，祭出包括智慧運輸在內的八大創新措施協助疏運，例如高公局與公路總局整合，已設置五十二處eTag Reader，提供四長途、七短途即時替代路線資訊。

啥時不會塞？ App告訴你

此外，針對宜蘭地區，王國材指出，蘇花改蘇澳至東澳段年前通車，將展開交通管理計畫；國五藍牙交通資訊推播系統將完成設置四十二處，主動推播旅行資訊；預約旅行App也將於二月五日開放全民測試一個月，預測旅行時間並建議最佳行駛路徑、最適合上國道的時間。

鐵路部分，台鐵春節尖峰時段車票均已售罄，二月六日開放第二波加班車訂票，西線加開二十列次、東線十列次，全線共將加班三五九班車；東部實名制則將於二月九日開放訂票，且每日開行北花對號區間快車，優惠票價北宜一百元、北花兩百元，二月十二、十三、廿一、廿二日指定班次實施大專生六九折優惠。

另二月十四、十五、十九、二十日等四天，東部幹線將試辦八十公里以上站票八折優惠，普悠瑪、太魯閣號也將首度發售站票，每列限一百二十張，以一天五十五班次計算，日增疏運量六六○○人次。

客運部分，春節連假期間，總計八十六條國道客運路線，提供平均八五折優惠，搭乘客運或台鐵轉乘市區客運，提供基本里程或一段票免費，僅限電子票證。目前除夕、初五已售出八、九成，其餘時段僅五、六成。

另交通部也推薦，十四條避開塞車的春節開運行程。

至於空運，王國材指出，二月一日起，出境安檢由九線增為十線，加速通關效率，且桃機為補足深夜零時至六時機捷空檔，一月已推出計程車共乘方案。