再生家具特賣 「撿到」疑黃君璧畫作

2018-01-29

底標僅開800元 民眾以99000元標下 直呼太便宜

〔記者周彥妤、凌美雪／台北報導〕歲末年終將屆，台北市環境保護局昨於內湖再生家具展示場舉辦「再生家具歲末年終回饋特賣會」，其中竟有一幅據稱是已故國畫大師黃君璧的山水畫作，底價僅開八百元，以九萬九千元成交，由專門蒐集古物的陳先生標下。他說，黃的簽名有特定簽法，經他鑑定此為真跡，黃的畫作市值至少百萬，直呼太便宜了。

專蒐古物民眾自鑑是真跡 市值至少百萬

師範大學美術系助理教授、英國藝術鑑定學博士葉國新則表示，藝術鑑定其實是具科學化、邏輯化、系統化的繁複工作，黃君璧的繪畫風格、落款形式、印章堂號名號、基底媒材，皆隨不同創作時期而有所改變，差異頗大，單憑簽名斷定恐不夠嚴謹。不過，黃君璧功力深厚，仿品與真跡還是有相當大的差距，若由專業熟悉的鑑定師判斷，並非難事。

單憑簽名難斷定 學者︰鑑定師應可判斷

黃君璧生於一八九八年，從小習字畫，兼貫中西，一九四九年遷居台灣，任教於今台灣師範大學。與溥心畬、張大千被稱為「渡海三家」。葉國新分析，黃君璧傳統繪畫功底深厚，兼具南北宗之長處，又引西潤中地加入陰陽向背、素描寫生構圖之原素，晚期以瀑布雲海之山水畫題材著名於藝壇。而早期精細的宋元風格花鳥寫生、山水臨古之作（尤其是臨摹清四僧石谿風格，張大千見之則自嘆不如）、中晚期的雄獅題材寫生，都是兩岸收藏家追尋的標的物。

北市環保局說，該畫作由民眾電話通知環保局回收家具而收來，局內沒人懂畫，所以起標價開八百元。陳先生兩天前一眼就注意到，鑑定後認定是真跡，另一位民眾也認為是珍品，兩人參與競標，最後由陳先生標下。

陳先生受訪時表示，他專好蒐集骨董、名畫，黃的簽名有特定簽法，經他鑑定此為真跡；黃君璧是蔣宋美齡的老師，其作品本來就不多，大幅畫作更是少之又少，「這個在市面上可能喊到百萬元，這個價錢太便宜了。」

環保局昨天現場合計售出七百九十件家具，總金額九十七萬三千九百五十元；底價五千元的「黑檀木置物櫃」以四萬六千元成交；底價五千元的「雞翅木羅漢椅」以三萬五千元成交。環保局再生家具領班陳世賢表示，每年收取的家具達一萬六千至二萬件左右，類別包山包海，以餐椅、客廳椅最多，珍貴的古早家具、腳踏車，年年都廣受民眾歡迎。