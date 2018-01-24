飲料當水喝 百公斤男肝膿瘍險沒命

2018-01-24

記者陳建志／台中報導

彰化一名26歲罹患先天糖尿病的林姓男子，不但未按時吃藥控制，還每天喝5瓶含糖罐裝飲料，體重飆到百公斤。

血糖控制不佳 免疫力下降

他因血糖控制不好，免疫力下降，日前發燒不退進醫院，才發現肝膿瘍，並引發敗血性休克和急性呼吸窘迫症候群，經醫療團隊啟用葉克膜維生、救護，驚險挽回一命。

林男嚇得說：「再也不敢把飲料當水喝了。」

亞大醫院肝膽胃腸科主治醫師林佑達表示，患者就醫後，為他進行腹部超音波檢查，發現患者肝臟內有10公分大的膿瘍，進行穿刺引流時，白血球數突然飆升，引發敗血性休克及急性呼吸窘迫症候群，一度病危，使用葉克膜體外循環機支持生命機能。

林佑達表示，患者有糖尿病卻太愛喝含糖飲料，因血糖控制不佳，造成免疫力下降，才讓腸胃道中的細菌經由血液帶入肝臟，導致肝臟受到細菌感染，引發肝膿瘍，因此症狀發展快，嚴重時恐引發敗血性休克，民眾不要輕忽。

心臟血管外科主任劉殷佐表示，這名患者因敗血症，導致血氧不足，造成重度呼吸急促，為急性呼吸窘迫症候群，住進加護病房後立即啟用葉克膜支持肺部循環，進行氣體交換，並使用鎮靜止痛劑，讓患者的肺部可以休息，使用15天後順利移除機器，出院前肺部功能檢查也都正常。

若現發燒症狀 要及早就醫

醫師提醒，糖尿病患者平時要按時服藥控制血糖，因此族群免疫力較差，若出現發燒症狀，千萬不要以為是一般感冒而輕忽，要及早就醫檢查，以免病情更嚴重。