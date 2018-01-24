南非葉不神奇 無法降血糖、保肝

2018-01-24

文／曹惠婷

南非葉，又名桃葉斑鳩菊、杏葉斑鳩菊、神奇葉、尖尾鳳、肝連、苦樹、苦膽葉、苦葉、苦茶葉、南非樹、巴西國寶、麗肝等；原生長於非洲，現台灣民間常見栽培。

相傳南非葉有許多功效，諸如降血糖、降血壓、降血脂、抗癌、保肝等等，且有生吃、水煎劑口服、乾燥後磨粉等用法。但實際應用上卻可能不如傳說般神奇。

關於南非葉的降血糖效果，幾年前有一篇小型研究，招募了10名非胰島素依賴型的糖尿病患者，在僅服用南非葉不接受其他降血糖的藥物治療下，這些受試者的血糖不降反升，其中有2名受試者因無法承受血糖高的副作用而退出試驗。

在抗癌方面，傳2017年初有知名藝人因偏信南非葉功效，未接受正統治療而延誤病情；有報導指出，有患者在化療期間自行服用南非葉，最後因肝衰竭死亡。近幾年雖有藥理實驗證實南非葉可能具有抗癌功效，但目前仍在細胞、動物實驗階段，以及零星的個案報告。這些研究認為南非葉可能可以抑制腫瘤，延緩其發展，但尚不能完全殺滅或阻止腫瘤轉移。

想用民間中草藥 應配合醫師治療

坊間流傳，南非葉無毒並鼓勵一天一片具有保肝等效果，但其實南非葉性苦寒，長期服用仍可能造成噁心、腹瀉等，身體虛弱、脾胃虛寒者並不適合服用；其新鮮葉子在奈及利亞當地被作為墮胎藥及瀉下藥，建議懷孕婦女切勿食用。

藥師提醒，現今醫療相當進步，對各類疾病的瞭解及治療方案也越來越多，在民眾面對疾病的威脅時，首要應選擇正統的治療；若民眾仍想嘗試民間中草藥，不妨與醫師討論，在醫療系統的監控下，配合治療，以免耽誤病情。

（作者為彰化基督教醫院中醫藥局藥師）