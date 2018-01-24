車禍骨折 引發肺部脂肪栓塞

2018-01-24

記者歐素美／台中報導

20歲的陳姓男子車禍造成右小腿脛骨開放性骨折，被送到醫院急診手術後，卻出現咳嗽、呼吸困難，經豐原醫院多科醫師會診，發現患者合併少見的肺部脂肪栓塞。

輕者氧氣治療 嚴重者須插管

豐原醫院骨科醫師羅達富表示，骨折後骨髓腔內的油脂隨血液流入肺部造成栓塞，雖不常見，但年輕或肥胖者因長骨骨折較易出現這種情形，患者經氧氣治療，住院12天即痊癒，嚴重則需插管治療。

感染科主任王唯堯表示，陳男於去年12月底發生車禍送醫急救，不料手術隔天即突然出現劇烈咳嗽及呼吸困難，呼吸次數高達每分鐘40多次（正常約14次），血液氧氣飽和度低於80%（正常數值為94%以上），且持續發燒，緊急轉送加護病房接受輸液和氧氣治療。

加護病房與胸腔內科醫師陳君禮指出，肺部脂肪栓塞常合併低血容性休克和急性低血氧性呼吸衰竭，陳男因年輕健康狀況良好，前後住院12天即出院，並未留下任何併發症。

骨科醫師羅達富表示，骨折引發肺部脂肪栓塞是嚴重的併發症，死亡率達20%，但發生率低於0.2%，年輕人或體形較肥胖的民眾，因血液循環好或脂肪較多，車禍或跌倒等造成長骨骨折或多發性骨折等開放性骨折，就容易發生骨髓腔內的油脂隨血液循環至肺部，造成肺浸潤，導致吸呼困難，甚至流至腦部造成腦部栓塞等。一般人因油脂量不多，只會在腋下等皮膚表層出現點狀出血的「紫斑」。

羅達富說，脂肪流進血液內造成栓塞，無法藉手術取出，只能藉由給氧等治療方式讓身體自行代謝。一般年輕人約3至5天症狀恢復就過關了，否則血氧下降太多，氧氣治療無效，嚴重需插管治療。