日嚼50顆檳榔罹癌 拿小腿骨重建口腔

2018-01-24

記者蔡淑媛／台中報導

72歲的施阿公嚼檳榔30年，每天至少嚼50顆，2、3年前感覺口腔敏感，一點辣和熱的食物都吃不得才戒除。

3D列印輔助 術後恢復良好

去年他口腔潰瘍流血不止，且下顎疼痛難耐，就醫才發現已罹患口腔癌第4期，腫瘤有10公分大，經化療縮小腫瘤後，切除7成的下顎骨，並以3D列印輔助，以小腿骨和皮瓣重建外觀和功能，術後恢復良好。

中山醫學大學附設醫院口腔顎面外科醫師陳怡孜指出，口腔癌是國人癌症死亡第5位，治療包括手術、放化療，其中手術可將腫瘤徹底切除及廓清頸部淋巴，但許多患者害怕術後顏面嚴重受損，抗拒治療，甚至自行服用中草藥，反而延誤治療，現在重建技術先進，可減少術後外觀改變。

施阿公年輕時做道路工程，有嚼檳榔習慣，連睡覺也含著檳榔；去年口腔潰瘍不癒、下顎疼痛拖了半年，連吃止痛藥都無效，就醫時口腔癌腫瘤已經長到10×5公分，從左下後牙區長到右側小臼齒區，侵犯牙齦、左頰及下顎。

口腔癌4期 切除7成下顎骨

陳怡孜說，施阿公的腫瘤大，先接受前導性化療縮小腫瘤到幾乎看不到，去年10月開刀切除腫瘤、淋巴，而且要切除7成的下顎骨，以右小腿腓骨重建，取20公分，切成4小段組合成下顎骨，再用鈦板固定。

由於切除面積太大，不但傷及外觀，也影響呼吸和吞嚥功能，參與手術的牙醫師陳珮吟說，經評估以3D列印輔助，先依施阿公原來的下顎骨外型做模型，將要固定的鈦板依模型切割和折彎，方便術中重建，可縮短手術時間，提高骨密合度，減少骨頭錯位、滑脫，降低後遺症，術後恢復順利，現在能吃流質食物，觀察2年後再評估做下排活動假牙。

陳怡孜表示，有吸菸、喝酒及嚼檳榔習慣的民眾，罹患口腔癌是一般人的123倍，也不要覺得戒了就不會罹癌，其實有害物質可能已經造成口腔黏膜組織病變，如發現口腔內有潰瘍且超過2週無法癒合，可能是口腔癌的早期徵兆。

國健署有兩年一次的口腔癌篩檢，對象為30歲以上有嚼檳榔（含已戒）或吸菸者，及18歲至未滿30歲有嚼檳榔（含已戒）原住民，可多加利用。