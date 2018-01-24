還好有定期健檢 發現罕見壺腹腺癌

2018-01-24

記者蘇金鳳／台中報導

66歲的劉姓男子每年都會接受健檢，去年健康檢查後發現，壺腹長了1.5公分的腫瘤，確診為罹患罕見零期的壺腹黏液型腺癌，選擇接受「內視鏡黏膜切除術」，不僅保留器官，也減少副作用或後遺症，已平安出院，但仍需定期追蹤。

內視鏡切除 保留器官減少副作用

劉姓男子一直有定期健檢的習慣，檢查報告都相當正常，直到4、5年前大腸癌腫瘤標記指數（CEA）顯示高達30ng/ml，正常值為低於5.0ng/ml，連續追蹤了2年，仍找不到任何病灶或瘜肉，讓他的心頭猶如懸著一顆大石，無法安心。

由於他長期咳嗽，因此到烏日林新醫院就醫，看診後發現是胃食道逆流引起，剛好該院有健檢，因此去年10月接受高級健康檢查。

內視鏡檢查顯示胃食道逆流的狀況相當嚴重，轉介至胃腸肝膽科主任李傑哲的門診，發現壺腹長了1.5公分的腫瘤，此處為十二指腸第二部份內側腸壁，較難被發現；隨即進行切片檢查，發現是惡性腫瘤，確診為罹患罕見零期的壺腹黏液型腺癌。

得知罹患壺腹黏液型腺癌，雖是惡性腫瘤，但因為是零期，劉男反而慶幸因健檢能夠儘早發現疾病。

李傑哲表示，壺腹內的腫瘤並不容易被發現，罹患的原因與體質有關，因此罹病年齡並不一定，早期沒有特別的症狀，如同劉男一樣在零期時都還不明顯，如果出現黃疸、腹痛、腫瘤壓迫造成膽道嚴重阻塞、膽囊腫大、體重減輕就比較麻煩了。

李傑哲指出，壺腹內的腫瘤，如果是傳統的開刀方式，至少要切掉1/2的胃部、胰臟頭、局部的十二指腸及膽道，手術時間長且過程非常棘手，術後併發症易會產生膽道與胰管的狹窄及術後縫合會有一些膽汁滲漏，容易感染，造成生活品質低落。

劉男選擇採取「內視鏡黏膜切除術」不僅可以保留器官，也能達到完整的治療目的，減少副作用或後遺症，甚至在預後都有較好的效果。