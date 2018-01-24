樂器裝感測器 素人秒變音樂家

2018-01-24

國研院耗時兩年多研發

〔記者吳柏緯／台北報導〕學習樂器是不少人夢想之一，不過由於練習過程艱辛，加上對樂理不熟等原因，因此學習門檻拉高不少，也讓許多人打了退堂鼓。為了克服這些先天性的困難，國研院晶片中心研究員黃俊銘的團隊耗時兩年多的時間，開發出「素人音樂家」系統，讓素人一秒變達人！

國研院晶片中心研發「素人音樂家」系統，透過實體的「演奏感測器」與行動載具上的「素人音樂家引擎」APP，民眾只要記得歌曲旋律並動動手指，便可享受演奏樂器的樂趣。

黃俊銘指出，使用「素人音樂家」系統的民眾，只要把樂譜下載至手機的「素人音樂家引擎」，並搭配具有「演奏感測器」的合成器，即使不看譜、不懂樂理，甚至不會演奏的指法或吹奏的嘴型，即可演奏出美妙的音樂。

研究團隊已研發出裝設在小號上的專屬感測器，以及平板型、按鍵型等獨立感測器。黃俊銘表示，獨立感測器上內建超過一百種不同的樂器，使用者可以選擇自己有興趣的樂器，並搭配APP設定，就可以該種樂器演奏樂曲。

雖然這個系統大幅減低了演奏的難度，但黃俊銘也表示，使用者仍要對演奏樂曲的節奏、旋律仍有基本認識，才能順利演出，因此APP也內建練習模式，執行方式類似電玩遊戲「太鼓達人」，讓使用者循序漸進熟悉樂曲的旋律及強弱。

這個系統預計最快今年上半年即可商品化，目前預估簡易版的系統一套大約一千多元。黃俊銘指出，除了系統本身，未來也計畫與樂器、音效製作與音樂公司洽談合作，讓更多的音色與樂曲可在雲端上供民眾付費下載使用，豐富演奏內容。