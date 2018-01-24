軌道建設 跨部會推動國產化

2018-01-24

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕政府正積極推動四千億前瞻基礎建設，為提升國內軌道技術、帶動產業發展，交通部昨宣布，將會同經濟部、公共工程委員會等單位，成立跨部會的「軌道產業推動會報」，盤整軌道建設建造、物料、零件等所有需求，協助國內產業發展關鍵項目技術研發及量產，並將研議擴大國內廠商參與標案的可行做法。

相關組織及作業辦法已送行政院審查，通過後將於近日正式頒布。

軌道建設「需求面」將由交通部盤點興建及維修需求，解決供需界面不一問題，媒合供給產業與需求機構。交通部高鐵局副局長楊正君昨表示，近期聽到許多產業界業者意見，希望知道軌道建設相關零組件、物料需求，什麼期程需要哪些及多少物料，否則現在產業界空有技術，卻不知道建設實際需求，供給、需求變成兩條平行線。

「供給面」則由經濟部盤點國內軌道產業界能量及優、劣勢，協助國產化關鍵項目技術研發及量產；「法規面」將由工程會提供軌道機電系統採購時所涉資格、規格問題的解決方案，研議擴大國內廠商參與標案的可行做法或機制。

交通部指出，推動會報預計將研訂出未來十年軌道產業發展關鍵績效指標（ＫＰＩ），包括興建及維修兩大部分。

月底研定關鍵項目、通用規格

交通部並將於一月底辦理「軌道產業關鍵議題座談會」，分為車輛、號誌通訊、供電、軌道及機廠設備等五組，邀集國內百家廠商及業界專家，進行意見交流、凝聚共識，研討選定軌道產業發展關鍵項目，並研議各關鍵項目可「通用化」的規格、國家標準及檢測驗證等，做為後續推動軌道產業發展的基礎。

楊正君表示，軌道產業很難一步登天達成「國產化」目標，但又是未來台灣交通建設必須發展項目。因此，軌道產業推動會報將先選定未來國產化關鍵項目，包括列車轉向架、動力牽引馬達、煞車系統、號誌系統等；台灣目前雖還未具備生產能力，但希望很快能達到國產化，並由即將成立的軌道技術研究暨驗證中心擔任領頭羊，全力逐步提升軌道產業國產化能力。