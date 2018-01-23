男同志捐血禁令 最快5月放寬

2018-01-23

〔記者林惠琴／台北報導〕男同志終生不得捐血禁令擬解除！衛福部食藥署研議按專家建議，修訂「捐血者健康標準」，將男男間性行為者從現行終生無法捐血，放寬成為五年內有相關經驗暫緩捐血。修正草案預計農曆春節後預告，若在預告期無重大異議，最快五月公告實施。

二○一六年，一群網友在國發會公共政策網路參與平台提案，主張男男間性行為者終生不可捐血涉及歧視、要求取消，但同時有另一群網友提案，空窗期與隱瞞難以控制，反對開放男男間性行為者可捐血。

食藥署副組長祁若鳳表示，國血國用諮詢委員會去年九月開會討論，委員認為愛滋檢驗技術提升，檢驗空窗期從二十一天降至十一天，且不少國家已放寬男男間性行為者終生不得捐血的規定，改成一定期間內未有男男間性行為者，即可捐血救人，可考慮跟進。

疾管署副署長莊人祥指出，將參考加拿大經驗，採取逐步、有限度開放男男間性行為者捐血，初步先放寬為五年內有男男間性行為者暫緩捐血，未來再降至一年內有男男間性行為者暫緩捐血。

莊人祥說明，目前日本、南非規定六個月以上無男男間性行為者可捐血；澳洲、英國、芬蘭、紐西蘭、法國、美國、加拿大、巴西則是十二個月無男男間性行為者可捐血。至今尚未聽聞因為輸血而感染愛滋事件。

會詢問捐血人私密問題

莊人祥說明，現於輸血前，每一袋血品均須經過抗體、核酸擴大檢驗機制，確認是無感染愛滋的健康血，未來一樣會執行雙重把關機制，以利及時攔截問題血品，確保受血人權益。

莊人祥提及，捐血前也會要求捐血人填寫健康問卷，且捐血中心人員一對一說明用血安全，詢問與血液安全相關的私密性問題，例如性行為、性傾向等，並提供良心回電方式。依國外研究，放寬男男間性行為者捐血，其坦承限期內有性行為意願會提高，反可降低愛滋病傳播風險。

疾管署統計，去年本國籍愛滋感染者新增二五一九人，從一九八四年至去年底，累計三萬五九三五人，危險因子以男男間不安全性行為六十二．三％、注射藥癮者十九．五％、異性間不安全性行為十六．六％為主。