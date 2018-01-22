更年期睡不好 3配方茶飲助好眠

2018-01-22

圖‧文／劉郁辰

王小姐一向不喜歡看醫師吃藥，自從月經不規律之後，漸漸出現更年期症狀，尤其是睡眠不足的頭暈和頭痛，讓她就診時精神不佳，面色憔悴。

鼓勵她規律服中藥一個月後，入眠時間縮短，半夜醒來時間減少，她自覺心跳快與胸悶情形幾乎沒有發作。除了注意力變得集中、記憶力變好之外，脾氣也變好了。陪同看診的先生也開心地說，他最近比較少被念了。

王小姐因更年期的荷爾蒙波動，加上擔心家人、工作繁忙，心神勞損而加重心腎陰虛，調理恢復臟腑機能平衡，症狀自然就少了。

明明很累，卻睡不著，躺下胸口心臟跳很快，呼吸不順，這是更年期常見的症狀。隨著年齡增加，男女都可能有這樣的症狀。睡的品質不夠好，缺乏深度的休息，造成白天的精神不集中，做事效率下降，記憶力減退，情緒波動大。

以下3個助眠小配方分享給大家，適合工作休息時飲用可放鬆情緒，提升工作效率；或是睡前一小時飲用，可平靜心情，有利更快入眠並提升睡眠品質，享受美好愉悅的一覺。

◎助眠3配方，睡飽精神好

●甘草小麥紅棗湯：精神恍惚，常不知不覺難過，睡覺時心情低落，此為心陰虛損，肝氣失和，適合憂思憂鬱的人。

●合歡菊花茶：晚上到半夜，胸部到背部一陣熱，思緒混亂，腦袋靜不下來，此為肝鬱化火，上擾心神，適合精神緊繃，完美主義者。

●百合桂圓茶：日間疲累無力，容易受到外界聲響干擾睡眠，此為心神不安，心肝血虛，適合加班後很累想睡卻頻頻醒來的人。

（作者為新生堂中醫診所副院長）