睡夢動手腳 害慘枕邊人

2018-01-22

文／蘇渝評

李先生陪著太太來門診求助，為的是李太太長期睡不好的問題。醫師詢問下才發現，李太太入睡是沒有問題的，但是半夜總會醒來好幾次，而醒過來的原因是被李先生吵醒的。

「我的老公半夜常會講夢話像在呻吟，有時候兩手還會揮來揮去的，我就會被他吵醒」，李太太說著把褲管拉起來，「前幾天他翻身踢了我一下，我的腳還被他踢到烏青。」

「哎喲，所以不應該是妳來掛號啦！」醫師笑著說：「等等你們重新掛號，應該是先生掛號才對！解決先生睡覺不安穩的問題，太太自然就睡得好啦！而且我相信先生這樣子晚上睡覺惡夢連連，早上起床精神也不好吧？」

中年男好發快速動眼期睡眠障礙

其實李先生的睡眠問題並不少見，在臨床上稱為「快速動眼期睡眠行為障礙」，通常好發於中年男性，但女性或年輕人也可能出現。某些特定的腦神經疾病如巴金森氏症、長期喝酒，或使用特定藥物也會提高發生率。許多人會隨著年紀增長，症狀發生的頻率也跟著逐年增加。

人的睡眠分為幾個不同的時期，「快速動眼期」通常是人做夢的時間，頭腦會相對活躍，眼皮底下的眼球會快速動來動去（所以稱快速動眼期），但是身體的肌肉卻是放鬆的，所以一般人的夢再怎麼有臨場感，手腳也不會隨夢境動作。但「快速動眼期睡眠行為障礙」的患者，在這個時期肌肉並沒有放鬆，以至於夢到什麼，手腳或嘴巴就跟著把夢境「演」出來了！

對於快速動眼期睡眠行為障礙的人來說，除了有可能會因惡夢連連而有睡不飽的感覺，通常自己也不曉得半夜說了什麼或做了什麼動作，所以痛苦的通常都是枕邊的受害者，不論是半夜被吵醒、打醒、甚至踢醒，都是苦不堪言的經驗，許多人還因此而受了傷！

為了自己，更為了親愛的枕邊人，有這樣的問題記得要找醫師求助喔！

（作者為國泰綜合醫院精神科主治醫師）