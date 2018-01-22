《愛肝加油站》服用B肝抗病毒藥物 肝指數不會馬上正常

2018-01-22

文／許金川

Q：我的先生是B肝帶原者，這半年來肝指數GOT、GPT都在80-150之間徘徊，一個月前我們開始用惠立妥治療，很幸運的是，他的指數有符合健保給付條件，所以不用自費。但是用藥快一個月了，他的GOT、GPT卻不降反升，目前GOT150、GPT220，用藥之後GOT、GPT不是應該馬上降下來嗎？怎麼還會再升高呢？

A：慢性B型肝炎的治療藥物有注射藥物干擾素及口服的抗病毒藥物，其中貝樂克及惠立妥除了藥效好，發生抗藥性的機率低，健保也有給付，只要指數有符合健保的規範，健保可給付一個療程至少3年以上。如果停藥後復發需再次治療，也沒有治療次數的限制。

雖然口服抗病毒藥物能抑制B型肝炎病毒的複製，降低體內B肝病毒量，長期下來也能減少B肝患者演變為肝硬化及罹患肝癌的風險，不過，服用藥物之後，GOT、GPT及B肝的病毒量並不會立即下降至正常，大概要兩週至一個月才能明顯看到B肝病毒量及肝指數下降，可是多久才能恢復正常，這就因人而異了。

您的先生目前用藥近一個月，GOT、GPT不降反升，建議可先確認B肝病毒量，若B肝病毒量已經下降，但GOT、GPT未同步降低，可能是殘存的B肝病毒引起肝臟持續發炎壞死所致；或者是此時肝指數升高，不是B肝病毒引起。

因此，除了持續用藥並保持密切觀察之外，最好也要評估是否有其他引起肝指數高的原因，包括服用各種藥物或保健食品，或是有無感染到其他的病毒型肝炎，如C型肝炎或A型肝炎等，必要時，也需進一步釐清有無自體免疫性肝炎等其他因素。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

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