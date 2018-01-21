《健康聚寶盆》脖子緊≠ 腦中風 別自己嚇自己

2018-01-21

圖‧文／楊道杰

去年冬至過後，氣溫探底，門診常有年長患者劈頭就問：「我最近脖子好緊，是不是會腦中風？」甚至問：「我的血管會不會硬化了？」

硬頸與中風 並無關係

其實「硬頸族」與中風並沒有任何關係，主要原因與天氣冷造成肌肉緊繃，長期工作或使用3C產品，造成頸椎姿勢不良有關，但若不注意「三高」（高血壓、高血糖、高血脂），突然出現嘴歪眼斜、口齒不清等症狀，就得小心腦中風真的找上門。

腦中風屬於神經急症，主要是因腦血管的血流阻礙或血管破裂，導致腦細胞缺氧壞死，若無接受及時醫治，將會造成患者死亡或不同程度的殘障，之後飲食、穿衣、沐浴等基本日常活動，都可能需要他人協助才能完成。

◎腦中風可分為「缺血性腦中風」及「出血性腦中風」兩種。其中「缺血性腦中風」可分為4大類：

●第1類是「短暫性腦缺血發作」，這類短期腦缺血的原因多樣，但危險性不亞於典型的中風，卻常因為恢復快速，患者與家屬容易掉以輕心，錯失了早期預防的時機。

●第2類為腦部內的中或大血管本身長期累積血栓病變或因為突然剝離，造成血管變窄，導致血流下降、亂流及因血栓碎片掉落，堵塞後端的腦血管。

●第3類為廣為分布的微細小動脈產生病變，造成局部範圍的腦梗塞，單一的破壞雖然小，但如果發生在重要的腦部功能區，或者反覆累積、有如滿天星，還是會造成嚴重的神經功能損傷與惱人的後遺症。

●第4類是由腦部以外的地方漂來的栓子（如血塊、細菌感染或癌細胞贅生物、脂肪或氣泡等）堵塞腦血管，導致腦部缺血壞死、栓塞，這些血塊經常反覆發生、可大可小，其中以心臟漂來的最多，主因與心房顫動、心瓣膜疾病、心臟衰竭等密切相關。

◎「出血性腦中風」則是腦血管變得硬化脆弱，或是先天性的動靜脈異常，所造成的破裂而引起出血，出血可在腦內或破往腦室裏面，若出血量大，易發生昏迷及死亡現象，死亡率高達3成以上。

常見高血壓合併動脈硬化的病人，容易於日夜溫差大的冬天發生。

簡單來說，頸部僵硬主要是因肌肉長時間處於緊繃的狀態加上頸椎病變所引起，與所謂「血太油」、「血管不通」沒有關係。

嘴歪眼斜 請立即就醫

但若突然出現嘴歪眼斜、視力模糊，或者單側手腳無力麻木、昏眩、步態不穩等症狀出現時，就得立即就醫，才不會延誤黃金救援時間。

（作者為亞洲大學附屬醫院腦中風中心主任）