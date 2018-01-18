年貨稽查 網購食品列入

年關將近，食品藥物管理署宣布將啟動春節稽查，重點包括「網購食品、食品販賣業和食品運輸業」，預計農曆年節前公布稽查結果。
食藥署簡任技正蕭惠文說，近年消費型態改變、網路購物風氣盛行，食藥署規劃針對以網購販售產品的食品製造業做查核。
食藥署提醒，民眾辦年貨時留心食品安全衛生，例如挑選隨買隨吃的散裝年貨時，像是魷魚絲、牛肉乾、糖果等，除了注意是否乾淨、乾燥，同時可留心產品是否加蓋販售、業者是否配戴手套或使用乾淨器具拿取，預防食品遭病媒、灰塵、飛沫或細菌污染。
（文：記者吳亮儀）
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年關將近，食品藥物管理署宣布將啟動春節稽查，重點包括「網購食品、食品販賣業和食品運輸業」，預計農曆年節前公布稽查結果。
食藥署簡任技正蕭惠文說，近年消費型態改變、網路購物風氣盛行，食藥署規劃針對以網購販售產品的食品製造業做查核。
食藥署提醒，民眾辦年貨時留心食品安全衛生，例如挑選隨買隨吃的散裝年貨時，像是魷魚絲、牛肉乾、糖果等，除了注意是否乾淨、乾燥，同時可留心產品是否加蓋販售、業者是否配戴手套或使用乾淨器具拿取，預防食品遭病媒、灰塵、飛沫或細菌污染。
（文：記者吳亮儀）