英研究︰體重超標 失智風險增高

2018-01-18

文／柯俊銘

根據世界衛生組織的統計，目前全球約有5000萬人罹患失智症，隨著高齡化社會的來臨，預計到2030年時將達到7500萬人，而情況只會日益嚴重。也因為這樣，如何預防失智已成為各國政府衛生部門重視的課題。

大多數的人都知道三高（高血壓、高血糖與高血脂）會提高失智的風險，但日前一份刊登在《阿茲海默氏症與失智症》（Alzheimer’s & Dementia）期刊的報告指出，體重超標帶來的威脅也不容小覷。

這項研究由英國倫敦大學學院（UCL）的流行病學專家米卡．奇維邁基（Mika Kivimaki）博士所主持，其針對歐美超過134萬名成年男女進行長達38年的追蹤調查，目的在探討肥胖和失智症之間的關聯性。

過程中，所有人皆需測量身高、體重等生理指標，且透過後續的就醫紀錄確認有無罹患失智症，而這項調查最終有6894名個案失智纏身。

統計發現，50歲左右的中年人若身體質量指數（BMI）過高，似乎在20年後更有可能失智。進一步分析顯示，該指數每上升5個單位，罹患失智症的風險就會增加16%至33%，以身高約170公分的人來說，大概就是超重14.5公斤。

2015年時曾有類似研究發表，當初有近200萬名平均年齡55歲的英國民眾參與為期20年的調查，結果卻是中年時體重偏輕者較易失智，與上述觀點相左。

研究者對此提出解釋，其表示失智症患者往往於發病前20年就有肥胖的問題，但隨著病情發展，常會在確診前10年因自我照顧能力退化（如知能減退而不會自己準備食物或找東西吃）、嗅覺及味覺退化而導致胃口不佳、新陳代謝功能變化等，體重開始減輕，所以才會有太瘦的人失智風險較高的錯覺。

由於肥胖已被證實會危害人體的循環和內分泌系統，造成得到心血管疾病與第二型糖尿病的機會大增。一旦血管功能減弱，腦部的供血容易不足，心智功能難免會受損。故想要預防或延緩失智的發生，建議還是要控制好體重哦！

（作者為公職臨床心理師）