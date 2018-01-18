防長期夜班勞工過勞 雇主須安排強制健檢

2018-01-18

文／陳怡志

日前勞基法再度修法，使得「過勞死」成為熱門的話題。近年來，國內的確發生有過勞導致心肌梗塞、猝死的職安案例，再加上心臟疾病有年輕化趨勢。30年前好發族群為55歲左右，目前已下降為35至40歲之間，甚至有29歲年輕患者就裝心臟支架，顯示勞工健康問題不容輕忽。

依據我國「職業安全衛生法」及「勞工健康保護規則」規定，新進人員應接受體格檢查，在職人員則應定期接受健康檢查；另外，針對從事噪音、游離輻射、特定化學品等危害性較高的作業者，還會提供特殊健康檢查。

「勞工健康保護規則」規定，雇主必須定期為員工安排的健檢項目包括：病史、身高、體重、腰圍、視力、辨色力、聽力、血壓等身體檢查；胸部Ｘ光攝影；尿蛋白、尿潛血；血色素、白血球數；血糖、肝指數、腎指數、膽固醇、三酸甘油酯、高密度脂蛋白膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇。

這些檢查可以提早發現高血壓、高血脂、高血糖等疾病，也可找出肝腎異常或貧血的問題；有些企業為照顧員工健康，還會提供規定以外的健檢項目。

此外，勞動部職業安全衛生署（職安署）發現，長期值夜班可能導致身心疲勞、睡眠障礙，甚至增加心血管與肝臟疾病的機率，為此正計畫修法，要求雇主替長期值夜班的勞工強制健康檢查。

依職安署規劃，長期夜間工作勞工將列為特定健檢的實施對象，並參考國外，將晚間10時至上午6時定義為「夜間」時段，在此時段內工作3小時以上，即列入夜間工作時數；一年內夜間工作逾6個月、或夜間工作時數達700小時，都屬長期夜間工作，須強制健檢。

至於健檢內容應包含：夜班工作樣態、自覺症狀、身體檢查、血液與尿液檢測、心電圖評估等。這項健檢最快今年試辦，為期兩年，除了強化保護長期夜間工作勞工的健康，也為蒐集本土資料，以決定是否將夜班勞工每年定期健檢，正式納入「勞工健康保護規則」。

勞工定期健康檢查，是為避免勞動人力疏忽身心健康，無預警因過勞問題引發疾病，造成傷亡。

（作者為永和耕莘醫院家庭醫學科醫師）