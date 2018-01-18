莫名下背痛逾3個月 當心罹僵直性脊椎炎

2018-01-18

記者林惠琴／台北報導

30歲王先生平時熱愛網球、游泳等運動，在就讀醫學系期間，開始出現下背痛症狀，但不以為意，拖了大約兩年確診是僵直性脊椎炎，之後選擇成為免疫風濕科醫師，希望治療與他有一樣困擾的患者。醫師提醒，若莫名下背痛持續超過3個月，小心可能就是僵直性脊椎炎找上門！

中華民國風濕病醫學會理事長蔡文展表示，國內約20幾萬人罹患僵直性脊椎炎，此為免疫系統疾病，致病原因尚不明，好發於20至40歲男性，主要症狀為晨間僵硬與發炎性下背痛，通常持續3至4個月，但由於下背痛症狀容易被忽略，往往會延誤就醫，從發病至確診平均需要5年。

中華民國僵直性脊椎炎關懷協會理事長高正說明，近日該會針對100名20至40歲男性進行問卷調查發現，當出現下背痛症狀時，僅不到3成會就醫，且多選擇復健科、骨科，而非免疫風濕科，造成確診時間拉長。

未妥善治療 恐脊椎沾黏駝背

大林慈濟醫院過敏免疫風濕中心主任黃光永指出，若僵直性脊椎炎患者遲遲未接受治療，錯失黃金治療時期，可能造成脊椎沾粘，並演變為嚴重駝背，將導致生活起居障礙重重、無法自由行動，也帶來心理陰影，更可能增加脊椎骨折風險。

黃光永提醒，當家人、親戚患有僵直性脊椎炎，可能要提高警覺，自己罹病風險也會較高，同時莫名下背痛超過3個月，最好進一步就醫檢查，以利早期發現、早期治療。

另外，為了提高國人對於僵直性脊椎炎的認知，中華民國僵直性脊椎炎關懷協會與藥廠合作推出2款數位互動遊戲「CASplay 保背診聊室」、「私僵偵探出任務」，有興趣的民眾可至網站（http://as.campaigns.com.tw/#/）體驗。