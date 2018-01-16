《謠言終結站》孕婦少補鈣 小孩慢長牙？ 無關啦！

2018-01-16

記者林彥彤／台北報導

老一輩的人常說：「七坐、八爬、九長牙」，因此很多人認為9個月大的小孩應該就要萌發牙齒，但有一些小孩卻是遲至10個月，甚至1歲大時才長牙。坊間流傳「與媽媽懷孕期間鈣質補充不足有關」。不過，醫師澄清，小孩長牙快慢與孕婦補鈣無關啦！主要還是遺傳決定其萌發牙齒的速度。

醫師：與遺傳有關

部立雙和醫院牙科部主任黃茂栓指出，牙齒的琺瑯質和牙本質都需要鈣質營養，由於小孩在出生前，母體是吸收營養的主要來源，以至於部分民眾錯誤歸因，認為小孩萌發牙齒太慢是孕婦補充鈣質不足所致。

黃茂栓強調，小孩萌發牙齒的快慢是與遺傳有關，就像每人的高、矮、胖、瘦不同一樣，小孩發育的速度也不一樣，並不會因為媽媽懷孕期間多補充鈣就會改變。

黃茂栓說，一般平均時間是6個月至9個月，小孩就會開始長出乳牙，但臨床上還是有見到部分小孩一出生就有牙齒，或是遲至1歲大都沒有長牙的案例，通常需要進一步問診，才會知道原因。

馬偕紀念醫院婦產部主治醫師翁嘉穗提醒，雖然小孩長牙與孕婦補鈣無關，但因懷孕期間所需營養較多，因此懷孕期間最好還是要注意均衡飲食，必要時，補充鈣的保健品。

黃茂栓也提醒，小孩口腔健康要從小做，在還沒萌發牙齒前，就應固定以紗布清潔口腔。一旦長牙，就要開始給寶寶塗氟，降低乳牙蛀牙風險，未來恆牙才會長得好。