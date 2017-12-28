《謠言終結站》晚餐喝嬰兒奶粉減肥 營養師︰不可行

2017-12-28

記者方志賢／高雄報導

很多人千方百計想要減肥，網路傳言「嬰兒奶粉方便又營養，用來代替晚餐，一個月至少可以瘦一公斤」。 不過營養師指出，嬰兒奶粉缺乏蛋白質且脂肪含量高，想要靠此方法減肥，並不可行。

高雄市立大同醫院營養室主任吳月盈表示，剛出生到9個月大的小嬰兒每天所需熱量約500卡-1000卡，每天需要的蛋白質只要10-15公克，但成年人減重時每天攝取熱量約1000卡到1500卡。表面上，成年人喝嬰兒奶粉可以攝取較少的熱量，但是嬰兒奶粉沒有纖維質，成年人喝了不會有飽足感，反而正餐之間覺得飢餓，容易吃零食充飢，攝取更多熱量，容易導致減肥不成反增胖。

蛋白質不夠 肌肉將損耗

吳月盈也提醒，嬰兒奶粉富含人體所需的維生素、礦物質，但是其蛋白質不夠，脂肪含量高，成人減肥時，若蛋白質攝取不足，會造成肌肉損耗及流失。

吳月盈指出，由於健康的減肥方式，是多樣食物選擇的方式，6大類食物均衡飲食，只要熱量低，吃什麼食物都可減肥，減少7700卡熱量就可減一公斤，只要每天減少1000卡，一週就可減重一公斤。

唯有6大類食物均衡飲食，且控制每天攝取的熱量，才是正確的健康減肥法。

吳月盈強調，維持體重比減肥更難，減肥是生活習慣的改變，要認識6大類食物的熱量，知道油的熱量最高，蔬菜最低，少油多蔬菜，每天控制熱量攝取，並搭配肌力運動，才能正確、健康減肥。