《謠言終結站》香蕉＋優酪乳 產生致癌物？ 營養師︰不會

2018-01-11

記者劉濱銓／南投報導

近來網路流傳「香蕉不能跟某些食物一起吃，比如優酪乳、土豆（即馬鈴薯）與紅薯等，若和它一起吃下肚，竟比『砒霜』還毒！」還有訊息指稱「急性腎臟病患者不能吃香蕉，因富含『鈉鹽』會造成腎臟負荷大，加重病情」；但營養師駁斥前述說法。

衛福部南投醫院營養師黃淑敏表示，網傳香蕉和優酪乳一起吃容易產生致癌物，但事實上，成熟香蕉與優酪乳同時食用並不會有不良影響，若是未成熟的香蕉，因含有單寧酸，可能導致蛋白質凝固，與胃酸結合沉澱在胃部，會阻礙鐵質的吸收、容易傷害胃黏膜，但最多也只是難消化，造成胃不舒服，不會有致癌風險，民眾可以放心。

香蕉是富含「鉀離子」（平均100克有395mg鉀離子），並非「鈉鹽」，急性腎臟病是因腎功能缺損，無法正常代謝身體的鈉和鉀，因此多會建議腎功能不好的人，少吃高鉀水果如香蕉、奇異果、龍眼、黑棗等；至於香蕉的含鈉量非常低，幾乎等於零，因此該擔心的是鉀離子，而非鈉離子。

黃淑敏說，網傳也稱「香蕉與土豆或和紅薯一起吃會長斑，以及不良反應」，但所謂「土豆」應是中國用語，其實就是國人熟知的馬鈴薯，兩者都是屬塊莖類，這類食物富含膳食纖維及鉀離子、澱粉，而香蕉因含糖量高，同時食用可能導致糖分增加而使葡萄糖激增，比較不適合糖尿病患，仍不會造成身體發生不良反應，即便是土豆（花生），同樣不會有影響。