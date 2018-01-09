《謠言終結站》網傳芭樂降血糖 營養師：吃太多恐反效果

2018-01-09

記者林惠琴／台北報導

網路流傳芭樂可以降血糖，但營養師表示，雖然芭樂含礦物質鉀可幫助調節血壓，且屬於升糖指數低的食物，但仍是水果的一種，攝取過量恐會導致糖分攝取過多，使血糖變高，反而無法達到降低血糖效果！

營養師鄭欣宜表示，每100公克的芭樂中，含有38大卡的熱量、89克水分、0.7克蛋白質、9.6克碳水化合物、3.6克膳食纖維、142毫克鉀、120.9毫克維生素C。

其中，芭樂膳食纖維含量高，可促進腸胃蠕動、有助於排便，增加腸道好菌、提高飽足感，但平常膳食纖維攝取較少的人，若在短時間內大量食用、腸胃蠕動量突然增加，容易造成脹氣，因此要循序漸進吃，且芭樂籽外表堅硬、腸道較不易消化，必須補充足夠水分，以免發生便秘情況，建議水分攝取量以體重乘上30CC，胃功能不佳者則是不要吃籽為宜。

此外，芭樂維生素C含量高，是柑橘的8倍，但多存在於果皮中，鄭欣宜建議，清洗芭樂時，不要以刷洗表皮方式清潔，用清水洗淨即可。

不過，鄭欣宜指出，建議可食重量90克的芭樂（約中型芭樂1/3顆）為1份水果，一天2至3份，不宜過量，畢竟是水果，仍會導致糖分攝取過多，恐影響血糖波動。

此外，有些民眾可能會選擇喝芭樂汁取代吃芭樂，但鄭欣宜說明，市售芭樂汁通常會添加梅粉或糖分，無形中容易攝取過量的鹽分與精製糖分，且芭樂打成汁後，內含的膳食纖維、維生素C等營養素也會被破壞，建議直接食用芭樂較佳。

鄭欣宜強調，除了飲食外，也必須注意血糖、血壓、血脂監測，油脂部分減少飽和脂肪酸、反式脂肪酸的攝取，糖尿病患更要定期回診、規律服藥，才能輕鬆控糖。