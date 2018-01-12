去年新生兒剩19.3萬 2018年恐更低

2018-01-12

學者警告：2025年台灣進入超高齡社會

〔記者吳亮儀／台北報導〕少子化問題嚴重，去年新生兒出生數僅十九萬三八四四人，跌破廿萬人大關，成了自金融海嘯影響後生育數次低的一年。

前衛福部長林奏延說，這幾年年輕人受大環境影響已不太生育，加上許多人結婚晚，年齡大就難懷孕，還有結婚數量也漸漸減少，國人觀念仍普遍認為結婚後才生育，若結婚數降低，也會影響少子化，今年的總出生數可能也會受影響，甚至比去年低。

最近幾年生育數幾乎都超過廿萬名新生兒，僅二○一三年稍低、十九萬九一一三人；去年間各界就發出警示，出生數可能創新低、低於廿萬人，呼籲社會應重視少子化問題。

近十年來新生兒出生數最低是二○一○年，約十六萬六千多人，其次為二○○九年十九萬一千多人。學界分析，這兩年是受金融風暴特殊因素影響，導致民眾不願生育。

台大社會學系教授、前政委薛承泰多次強調，總生育率已難逆轉，但若什麼都不做，情況只會更惡化，最大衝擊是人口老化加速，台灣在二○二五年會進入超高齡化社會，人口金字塔會變得頭重腳輕、老年人口比例大，社會福利負擔就會增加，要改善的一直都是年齡結構問題，現在訂定的一．四％生育率仍遠低於人口替代率。

國發會也曾做過研究，台灣生育率和生育數下滑一個很重要的原因是許多父母不想生第二胎，原因包括高齡產婦較多、家庭經濟負擔重等原因。

各縣市拚生育率紛紛祭出優惠補助，但本報曾調查，六都過去五年資料分析發現，相關經費年年成長，前年地方加計中央政府已砸上百億元，但除了桃園市，另五都粗出生率都不增反減，顯示現金補貼成效有限。

育人攬才計畫 最快月底提出

如何提高生育率已成為行政院和衛福部等單位的重點施政項目，行政院規劃的「育人攬才」計畫，從零到五歲的生育、養育和托育等都有更完整規劃，最快本月底或農曆年前就會提出。