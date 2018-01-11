春節出國旅遊 日、韓可搶便宜

2018-01-11

中國禁韓令效應 遊韓團費腰斬、買氣估漲3成

〔記者蕭玗欣、陳宜加／綜合報導〕春節想要出國旅遊，日、韓觀光有便宜可撿！

中國去年底對韓國啟動旅遊禁令，韓國轉向其他國家爭取觀光客，當地旅館、機位等旅費成本大幅降低。旅行業者表示，今年韓國春節團費比去年便宜約四到五成，吸引台灣人爆買，買氣估成長三成。

日幣貶值 初四後團費下滑1成

而目前正值日幣匯率低點，日本市場買氣暢旺，初四過後的團費比去年同期下滑約一成，三、四月賞櫻行程也比去年同期便宜約一成五；對自由行旅客來說，以往兩人十萬塊的行程，因日幣貶值可以便宜台幣三千元。

據觀光局統計，二○一七年台人赴韓旅遊已逼近九十萬人次，較二○一五年成長八成，除了韓流風靡年輕人之外，也受惠於中國禁韓令。易遊網分析，因禁韓令關係，韓國旅行社及飯店都積極爭取鄰國客源，推出促銷價，首爾去年春節團費大約兩萬三千元，今年下殺到一萬出頭，下滑約五成，旅客詢問度大增，買氣比去年增加三成。

燦星旅遊副總廖肇陽也表示，韓國當地旅行社釋出利多，韓國市場買氣自去年底開始回溫，目前除夕到初二都已滿團。

易遊網則表示，國人對日本的喜愛程度仍然超越韓國，今年春節以東京等一線城市最熱門，估日本市場較往年穩定成長一到兩成。

品保協會表示，今年第一季韓國團費與去年同期相比，降幅約兩到三千元，若以一月底到二月中的團費來看，韓國首爾四日遊最低萬元有找，釜山大邱五日也僅一萬出頭。

兩岸春節首波加班機 昨開賣

此外，兩岸春節第一波加班機昨開賣，國籍航空華航、華信、長榮加開九十八班，加上業者申請與中國籍業者申請共四八○班。

民航局指出，春節加班機期間為二月二日至三月二日，上海、北京、廣州、深圳、杭州等熱門航點，雙方上限各為二五六班。

國籍航空比照往年提供優惠票價，上海、北京不得超過一萬五千元、一萬七千元；紅眼航班票價不超過年票六折，非紅眼航班的杭州、無錫、寧波、深圳航線不超過年票八五折，其餘航線不超過年票七折。