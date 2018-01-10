禽蛋芬普尼寬訂10ppb 4月上路

2018-01-10

〔記者吳亮儀／台北報導〕芬普尼雞蛋事件去年鬧得沸沸揚揚，國內是否對禽蛋訂出芬普尼殘留值，一度引發農委會和衛福部爭議；經行政院協調裁示，衛福部食藥署昨天預告將放寬到10ppb，有六十天預告期，最快四月公告實施。

去年歐洲爆發芬普尼雞蛋污染事件，台灣也發現有雞蛋遭芬普尼污染，銷毀超過五十萬顆雞蛋。

對於雞蛋芬普尼殘留值，歐盟為5ppb，美國為30ppb，台灣過去未訂定標準，以儀器檢驗極限5ppb為限，但農委會認為太嚴格，建議放寬到10ppb。食藥署考量家禽飼料如玉米，大多是進口，國外未禁用芬普尼，難免殘留，且農委會經科學試驗，認定10ppb標準對於民眾攝食量仍在風險可控制範圍，因此決定放寬。

中國大閘蟹戴奧辛超標 邊境銷毀

此外，食藥署昨公布去年底邊境食品稽查結果，發現台灣綠康洪澤湖大閘蟹有限公司、世界聯合水產有限公司兩業者，去年十一月底從中國進口的兩批大閘蟹，戴奧辛殘留每克七．三、十二．八皮克，都超過限量標準六．五皮克。違規蟹總重量約七二三七公斤，依規定銷毀或退運，未流入市面。

食藥署指出，這兩家公司去年十月從相同養殖場進口的兩批大閘蟹，也被驗出戴奧辛超標。

紐、日、韓草莓農藥超標 退運

另外，草莓季到了，邊境稽查發現晶采菓公司進口的紐西蘭鮮草莓被驗出農藥比加普0.06ppm；台鮮公司從韓國進口的鮮草莓檢出殘留農藥氟芬隆0.07 ppm；仕商達貿易由日本進口的食用草莓驗出農藥Fenhexamid 0.09ppm、氟芬隆0.08ppm超標。這些農藥的限量標準都是0.01ppm，問題草莓將退運或銷毀。