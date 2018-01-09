不滿衛福部指控 家屬組自救會挺龍發堂

2018-01-09

〔記者蘇福男／高雄報導〕針對衛福部指控因疫情移出進行醫療處置的個案，有近半數營養不良，要求堂眾全面移出，龍發堂昨反駁說，有些堂眾身體狀況原本就不佳，加上長年臥病在床或行動不便，影響體能，把帳全算在堂方頭上，有失公平。籌備中的家屬自救會醞釀請求陳菊市長主持公道，為龍發堂伸張正義。

堂方：有些堂眾身體原本就不佳

堂方說明，每年都舉辦廟會、聚餐、中元普度、除夕晚會等活動，帶狀況較佳的堂眾環島、出國，還經常帶領練習宋江陣、電音三太子，處處為精神病患設想，卻被衛生單位視為居心不良的單位，「世間天理何在」？

龍發堂表示，高市衛生局要求堂方勸導堂眾離開送醫提出三原則，先由堂方勸說；若堂眾不願離開，由公部門代為履行，但費用由龍發堂支付；第三是科以罰金。但連日來接獲許多家屬情緒激動的電話，無法接受讓精障家人離開龍發堂，也有堂眾表明不願離開。堂方質疑，如果衛生局無法強制將他們帶離，為什麼龍發堂要受罰？

家屬則批評中央無法體會他們的無助。朱小姐說，她的弟弟因為車禍傷及腦部，出現攻擊行為，曾到高雄凱旋醫院住院一個月，因為健保不能給付被迫出院。後來又多次因攻擊、破壞行為，被警方強制送往凱旋醫院，但院方以無床位為由退掛，去年過年前才送到龍發堂安置。她的經濟能力差，龍發堂二話不說，照樣安置收容，弟弟一年來並無營養不良情形。

她強調，大部分家屬都是在走投無路下才把親人送到龍發堂，政府如果有心處理這個棘手問題，樂觀其成，不希望最後把安置難題丟回給家屬。