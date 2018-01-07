南投台南花開3成 元月賞「梅」趣

2018-01-07

濕冷催花 中旬起盛開

〔記者佟振國、劉濱銓、吳俊鋒、李忠憲、周敏鴻／綜合報導〕元月賞梅趣！入冬幾波冷氣團加持，南投仁愛、信義鄉及台南市梅嶺等主要賞梅區的梅花已花開3成，最近天氣轉濕冷，有助花開，預估中旬起梅花將全面盛開。

南投信義鄉農會表示，前幾波冷氣團讓信義鄉梅區陸續開花，繼賞梅秘境外坪頂率先開花，台21線土場梅區，也開花4成，吸引許多遊客搶先觀賞。仁愛鄉梅區主要集中在互助、新生村，包括互助國小後山梅園、西伯梅園，已花開3成；國姓鄉海拔800至1000公尺的九份二山、金瓜山，梅花開花較慢，約有2成。

信義鄉農會表示，最近天氣濕冷，提供梅樹開花極佳天候條件，但關鍵是雨不能太大，否則打落花瓣，影響日後授粉與結果。除外坪頂、土場梅區，傳統賞梅區牛稠坑、烏松崙、風櫃斗等，也已開花1至3成，花況漸入佳境，這1、2週都是不錯的賞花期。

另外，台南市楠西區梅嶺花開近3成，因去年無颱風災情，梅樹生長情形良好，預估本月中旬進入全面盛開；梅嶺休閒農業區推動委員會理事陳居峰指出，梅嶺的梅花整體開花近3成，預估中旬起全面盛放，會從高處的出水仔、觀音寺等地，往中海拔的二層坪、大湖桶陸續開下來。

梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文也表示，出水仔「石塔」品種梅花，已開4、5成；若不想到那麼高的地方，海拔約600公尺的二層坪附近有處梅園是較早開花的「阿榜」品種，也綻放4、5成。

台中武陵農場副場長李梨瑜表示，武陵農場梅花有粉紅及白色二種，10天前就陸續開花，花況比去年好，範圍包括武陵賓館、楓林木屋、醒獅園松林大道延伸到登山口，及旅客服務中心前面都有大片梅林，2週內都是賞花期。

桃園市復興區「角板山行館梅園」是北台灣賞梅的最佳去處之一，園內種植200餘株梅樹，超過7成已有雪白梅花綻放枝頭，歡迎民眾前往賞梅。