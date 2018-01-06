清大拾穗選才 53奇人高手入列

2018-01-06

〔記者吳柏軒／台北報導〕清華大學「特殊選才招生」（拾穗計畫）昨放榜，今年擴大錄取共收五十三人，其中有名軟骨功少女擅長特技又愛做公益，被青睞獲選；其他高手亦有自創人工語言、象棋七段高手等，都成清大拾穗目標。

清大表示，來自台灣戲曲學院民俗技藝系高三生的倪瀅瀅擅長軟骨功，十歲就住校練功、十四歲便投入公益，曾和哥哥一起去柬埔寨當志工，也發起環島義演和姊姊到全台卅一所老人院用藝術點亮長輩笑顏，決定以拾穗計畫錄取。

倪瀅瀅表示，在高一時某次跟同學到老人院義演，表演完後一名老爺爺握著手、送罐裝飲料，還說有空要常來，深受感動，發願要以特技專長投身公益，用藝術點亮長輩笑顏。上清大後會先讀不分系的清華書院，之後再轉人社或科管等科系，未來盼創立銀髮社會企業。

而台南一中高三生宋硯之則是自學中古漢語、賽德克語、阿美語、達悟語、邵族語等，還用聲韻學分析現代漢語、日語、韓語、客語等發音，甚至自創一套人工語言「新語」，就像電影阿凡達或魔戒的精靈語那樣，是新的語言。

清大說，今年拾穗還錄取了象棋七段高手葛振衣、視障卻有絕對音感的鋼琴手吳承澐，還有化學、生物、物理、數學、電腦、桌球國手、音樂、水彩畫、仿生機器人、創新創業等的各類高手。