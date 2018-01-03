高職實習科目沒降教學節數 全教產批歧視

2018-01-03

〔記者林曉雲／台北報導〕總統蔡英文一再強調重視技職教育，但全國教育產業總工會昨召開記者會，抨擊教育部歧視高職的實習科目分組教學專任教師，國文專任教師每週授課十四節，數學、英文、社會、自然、藝術、綜合活動、全民國防教育等教師都授課十六節，唯獨實習科目分組教學專任教師要上十八節課，不公平也不合理，要求降為十六節，以達科科等值。

全教產理事長、高工老師黃耀南表示，實習是技術型高中最重要且核心的學科，實習課程幾乎沒有下課時間，部分類科的排課，甚至常自早上八點開始，直至下午四點，一整天幾乎都在工廠或農場，且為指導學生操作機器設備，整天都得走動教學。

黃耀南指出，實習課程還有危險性，教師負荷不比其他科目輕鬆，以總教學時間來說，因中間沒下課，一天約多出一小時，負擔反而更重。一班有四十名學生，以機械科操作洗床為例，如果沒有分組教學，四十個學生都擠在老師身邊，要怎麼教出實作力？就算分組，學生人數也有十三到廿五人，況且洗床還有一定的危險性。

北市學校教育產業工會理事長李惠蘭表示，技術教育是專業，政府不要只是嘴巴說重視技職。全教產表示，實習一旦發生工安事件，老師要負擔主責，教育部不能只負責訂定政策，卻未注意老師承受的壓力。

教部：待領綱通過後再研究

教育部國教署高中職組長韓春樹表示，高職有十五個群科，實習科目學生廿五人以上可分組，因為分組後學生較少，分組實習課的教師，原則上維持目前的十八節課，因新課綱的專業群科領綱尚在審議，課程實施辦法也在研修中，待領綱通過後，實施細節將再審慎研究。