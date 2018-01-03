高職實習科目沒降教學節數 全教產批歧視

2018-01-03

〔記者林曉雲／台北報導〕總統蔡英文一再強調重視技職教育，但全國教育產業總工會昨召開記者會，抨擊教育部歧視高職的實習科目分組教學專任教師，國文專任教師每週授課十四節，數學、英文、社會、自然、藝術、綜合活動、全民國防教育等教師都授課十六節，唯獨實習科目分組教學專任教師要上十八節課，不公平也不合理，要求降為十六節，以達科科等值。

全教產理事長、高工老師黃耀南表示，實習是技術型高中最重要且核心的學科，實習課程幾乎沒有下課時間，部分類科的排課，甚至常自早上八點開始，直至下午四點，一整天幾乎都在工廠或農場，且為指導學生操作機器設備，整天都得走動教學。

黃耀南指出，實習課程還有危險性，教師負荷不比其他科目輕鬆，以總教學時間來說，因中間沒下課，一天約多出一小時，負擔反而更重。一班有四十名學生，以機械科操作洗床為例，如果沒有分組教學，四十個學生都擠在老師身邊，要怎麼教出實作力？就算分組，學生人數也有十三到廿五人，況且洗床還有一定的危險性。

北市學校教育產業工會理事長李惠蘭表示，技術教育是專業，政府不要只是嘴巴說重視技職。全教產表示，實習一旦發生工安事件，老師要負擔主責，教育部不能只負責訂定政策，卻未注意老師承受的壓力。

教部：待領綱通過後再研究

教育部國教署高中職組長韓春樹表示，高職有十五個群科，實習科目學生廿五人以上可分組，因為分組後學生較少，分組實習課的教師，原則上維持目前的十八節課，因新課綱的專業群科領綱尚在審議，課程實施辦法也在研修中，待領綱通過後，實施細節將再審慎研究。

  • 高中職老師教學節數因新課綱而調降，唯獨高職的實習科目老師最多，全教產理事長黃耀南抨擊教育部歧視高職的實習科目分組教學專任教師。（記者林曉雲攝）

    高中職老師教學節數因新課綱而調降，唯獨高職的實習科目老師最多，全教產理事長黃耀南抨擊教育部歧視高職的實習科目分組教學專任教師。（記者林曉雲攝）

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