新手媽媽看過來 泌乳輕鬆又簡單

2018-01-02

文／朱書儀

母乳被認為是最符合寶寶需求的食物，但很多新手媽媽，都會覺得泌乳是一件困難且疼痛的事，其實只要掌握幾個大方向，就可以讓泌乳變得輕鬆又簡單。

◎以手擠乳可以分為3個步驟

●先從乳暈範圍開始，目的為暢通通道、刺激大腦啟動泌乳機制，大拇指與食指呈Ｃ型，放在乳暈外圍，以兩指指腹輕輕向中心按壓，上下左右4個方向都要擠到。而手腕在擠乳過程中要保持水平，勿過度彎曲或伸直，以免手部疼痛。

●手部由乳暈向外移動，手呈Ｃ型，往胸壁方向內壓，勿過度用力，同樣每個方向都需擠壓，擠到乳房變軟或乳汁流量減少為止。

●擠乳完畢後，會有乳房變輕、變軟、脹痛感或硬塊消失等現象，若某區塊仍有脹痛或硬塊時，再對該區進行按摩，硬塊小可用兩指手指，硬塊較大則可使用4指手指，以手指指腹輕輕畫圓按摩後，再向乳頭中心緩慢移動，移出乳汁。

◎親餵或使用吸乳器後若仍有硬塊部分，可用下列4個方法解決：

●乳房內側硬塊可手部握拳，用對側手4指指節關節緩慢向乳頭中心推動。（圖1）

●乳房外側硬塊可手部握拳，用4指指節關節或對側手4指指腹緩慢向乳頭中心推動。（圖2）

●乳房上側硬塊可手部握拳，用大魚際肌或大拇指整隻手指指腹緩慢向乳頭中心推動。（圖3）

●乳房下方硬塊可手部握拳，用大拇指手背掌骨處或對側手整隻手指4指緩慢向乳頭中心推動。（圖4）

新手媽媽同時要注意，即使學會了擠乳手法，還要搭配發奶食物，例如：黑麥汁、豆漿等。

因個人體質不同，所以發奶食物也不相同。可多嘗試不同種類食物尋找自己的發奶聖品，泌乳初期可3到4小時擠乳一次或寶寶餓了就親餵，而夜間是泌乳激素分泌旺盛時間，想追奶的新手媽媽可以設置鬧鐘起床擠奶。

最重要的就是保持愉快心情，不要深陷母乳迷思或與他人比較奶量，這樣才能做個快樂、輕鬆泌乳的新手媽咪。

（作者為衛生福利部桃園醫院物理治療師）