害怕做胃鏡 發現已是胃癌第三期

2018-01-02

文／陳忠宏

兩年前68歲張先生（化名）因腰痠、腹部悶脹就醫，當時建議他做胃鏡檢查，但他拿藥後就沒再出現；3個月前他又來門診，說肚子悶得很，有時候會想吐，我要安排他做胃鏡檢查，他還是拒絕。

上個月他因為胃口不好，腹部悶痛再來門診，這次終於願意接受胃鏡檢查，可惜太晚了，胃幽門處長了5公分的腫瘤，診斷是胃癌第3期合併胃出口阻塞，且已有淋巴轉移，若不治療恐怕只有3個月的生命。

胃鏡檢查真有那麼可怕嗎？會比失去寶貴生命更可怕嗎？何況現在還可做無痛檢查。但臨床上，就是有病人排斥、拒絕做檢查，都說是因為害怕。但不知是害怕做檢查，還是害怕知道不好的檢查結果，往往一拖再拖，最後拖到無法收拾。

現有無痛檢查 早治療是良方

由於胃癌初期沒有顯著的自覺症狀與特異性，容易被忽略掉，比如消化不良、肚子不太舒服、腹脹、打嗝、胃口不好等，大多數民眾會吃成藥，如：胃散、胃腸藥，有時症狀緩解下來，病人也就失去戒心。

我國胃癌患者死亡率居高不下。早期胃癌患者在手術後有超過95%的病人能活超過5年，但進行性胃癌的5年存活率只有20%，其中沒有淋巴腺轉移者可達30%，不過，合併有淋巴腺轉移的胃癌僅10%，可見及早發現及早治療才是對抗胃癌的良方。

提醒民眾，食慾減退、噁心嘔吐、食後胃脹、打嗝、反酸等消化不良症狀，也是常見而又缺乏特異性的胃癌早期訊號，最好到各大醫院接受詳細的胃鏡檢查，沒問題就可以安心，有問題早點治療，不要因「害怕」而發生憾事。

勿因「害怕」 讓人生遺憾

胃癌發生的主要原因是飲食習慣與飲食物質。其他可能相關的因素包括：幽門桿菌、消化性潰瘍、慢性胃炎、惡性貧血、胃腺性瘜肉、有胃癌的家族史、抽菸等。

在生活習慣上，建議民眾宜改掉過度飲酒、愛吃鹽醃食品、過鹹過熱食物、暴飲暴食，三餐不定時，以及進餐時好生悶氣等壞習慣。

同時，要戒菸、不吃黴變的食物。可多食富含維生素及β胡蘿蔔素的新鮮蔬菜、水果，如：番茄、蘆筍、洋蔥、花椰菜、茄子等，適當加強蛋、奶、鮮魚、鮮肉和豆製品的蛋白質攝入量，也有助於保護胃黏膜。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院胃腸肝膽科醫師）