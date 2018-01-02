不吸菸勤運動竟得肺癌 ALK基因作祟

2018-01-02

文／余忠仁

不吸菸、勤運動，別以為肺癌就不會找上門來！

一名43歲男性熱愛運動，自覺身體強壯。前一陣子跑步時，卻突然覺得呼吸不順，兩週後，爬兩層樓梯竟然喘不過氣，就醫檢查後竟發現已是晚期肺癌。

其實像上述的案例並不少見，由於肺癌初期症狀並不明顯，診斷時多已是晚期且遠端轉移階段，存活期間少於一年，治療相對棘手，所幸隨著醫療科學的發展，肺癌治療已有長足進步，可透過基因檢測，提供精準治療，延長患者的生命。

「非小細胞肺癌」的基因型以EGFR基因突變最為常見，若是EGFR陰性者，過去僅能以化療為主，但現今分子醫學已陸續發現許多致癌基因，包括：ALK、ROS1及BRAF等，也研發出許多針對這些致癌基因的標靶藥物，對EGFR陰性的晚期非小細胞癌來說，是一大契機。

肺癌ALK陽性晚期患者也已經可以使用第一代標靶藥物做第一線治療。然而，有些患者在治療一段時間後，可能出現病情惡化及癌細胞轉移到腦部，以致患者出現步態不穩、意識錯亂、語言障礙，甚至複視等情形，建議在治療過程與各階段評估時，都應該定期進行腦部常規性檢測。

在大型的臨床試驗中顯示，新一代ALK標靶藥物對腦部的血腦屏障具穿透性，對肺癌併發腦轉移的治療效果良好，無惡化存活期也延長達16個月。同時健保有給付。

要特別提醒的是，沒有抽菸習慣者也不能輕忽肺癌威脅，建議50歲以上、有肺癌家族病史、家人有抽菸習慣者，最好定期接受低劑量電腦斷層檢查，以能早期發現、早期治療。

一旦罹患肺癌也不要氣餒或輕言放棄，應尋求正規管道接受治療，只要積極面對，仍能看到新希望。

（作者為台大醫院副院長）