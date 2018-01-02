《謠言終結站》吃黃豆製品性早熟？ 沒有的事！

2018-01-02

記者林惠琴／台北報導

網路流傳「黃豆製品容易性早熟，甚至會得乳癌」，但營養師澄清，黃豆含有豐富營養素，且所含的植物雌激素與動物雌激素不同，因此與性早熟、乳癌並無關聯；食藥署更說明，部分文獻反而指出黃豆可能降低罹患乳癌的風險，只是仍有待更多研究證實。

台北醫學大學附設醫院營養師李青蓉表示，黃豆屬於植物優質蛋白質，可以降低動物性蛋白質攝取過多可能引發心血管疾病的風險，同時還有抗氧化效用，是有益於健康的食材，適時補充有好處；黃豆製品包含豆腐、豆漿、豆干等。

植物雌激素與動物雌激素不同

李青蓉也解釋，黃豆內含的植物雌激素，與含量過高恐提高致癌機率的動物雌激素不同，無法發揮與動物雌激素等同的作用，且攝取植物性雌激素，也不會直接增加人體中動物雌激素的含量，因此食用黃豆與性早熟、乳癌並無關聯。

根據食藥署資料，黃豆含有大豆異黃酮，這是一種天然植物性化合物，其結構類似哺乳類雌激素、女性荷爾蒙，俗稱植物雌激素，但大豆異黃酮實際僅占黃豆0.2%至0.4%。換句說話，一公斤黃豆萃取出來的大豆異黃酮，最多只有約20至40毫克，加上腸道吸收率約20%，若要大量攝取大豆異黃酮，等於要吃非常多的黃豆。

此外，食藥署強調，部分文獻甚至指出，黃豆可能降低罹患乳癌的風險，只是仍有待更多研究證實。

食藥署提醒，民眾應該要保持均衡飲食、適當運動維持理想體重，才能維持身體健康，並且勿聽信偏方或謠言而延誤就醫時機。